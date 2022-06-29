نجم منتخب إيطاليا بمأزق.. اختراق ونشر صورته عارياً

تعرض نجم منتخب إيطاليا، دافيد فراتيسي، لموقف صعب، بعد أن اخترق أحد القراصنة هاتفه وسرق صورة عارية ونشرها على حساب إنستغرام الخاص باللاعب.
من جهته، أوضح نجم خط وسط نادي ساسولو البالغ من العمر 22 عاما في تصريحات، أن أحد القراصنة قد اخترق هاتفه يوم الاثنين، وسرق صورة عارية له لينشرها على حسابه في تطبيق إنستغرام دون علمه، وفق ما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية.
سارع بحذفها
وأشار إلى أنه قد سارع بحذف الصورة معتذرا لمتابعيه، ولكن الصورة كانت قد بقيت لساعات عدة قبل إزالتها مما ساعد على انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان حارس مرمى نادي أتلانتا الإيطالي، موسو قد تعرض لموقف مشابه مؤخرا عندما نشر صورة لشريكته على حسابه في تطبيق إنستغرام.
صورة صديقته
وظهرت موسو في مرآة الغرفة وهو عار بينما يلتقط صورة لصديقته، قبل أن يلاحظ ذلك ويبادر إلى حذفها، ولكن بعد فوات الأوان.
فالمتابعون كانوا قد لاحظوا انعكاس صورته العارية في المرآة مما دفعهم إلى أخذ لقطات من الصورة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
لكن موسو أعاد نشر الصورة مرة أخرى وقد ظهر فيها وهو يرتدي كامل ملابسه مما يعني أخذ نفس اللقطة بصورة جديدة.
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