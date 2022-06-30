ما تراه أولا يكشف طريقتك في التعامل مع الآخرين!

تنتشر الأوهام أو الخدع البصرية كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستحوذ على اهتمام القراء، خاصة الأنواع التي تقدم تحليلاً للشخصية. والخدعة البصرية التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، هي من هذه النوعية.

فالصورة التي تراها تقدم اختبارا للشخصية وتدعي أن ما تراه أولاً في الصورة في بضع ثوانٍ فقط سيخبر كثيرًا عن شخصيتك وكيف تتعامل مع الآخرين.

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فألق نظرة على الصورة بعناية، وأفصح عما تراه أولا أو ما يلفت انتباهك أولا بالصورة.

فهل رأيت فتاة أولا؟ أم أنك رأيت الوجه أولا؟

*الفتاة

فإذا رأيت فتاة أولاً، فهذا يعني أن لديك قلبًا لطيفًا وتهتم بالآخرين. أنت تفكر دائمًا في الأشخاص المحيطين الذين يلعبون دورًا مهمًا في حياتك. أنت تهتم بالأشخاص من حولك وتعطيهم أهمية وتحرص على قضاء الوقت معهم.

*الوجه

أما إذا رأيت الوجه أولاً في الصورة، فهذا يعني أنك مستقل وعاطفي وموهوب. أنت شخص مجتهد. عملك الشاق يتحدث عنك وسيكون الحظ حليفك في القريب العاجل. وبما أنك شغوف وعاطفي دائما، فأنت لا تضيع الوقت. كما أنك لا تقلق بشأن التوازن بين العمل والحياة، فعلى الأغلب لا يوجد فصل بينهما. فبالنسبة لك العمل والحياة الخاصة شيء واحد، وهو ما ينعكس على طريقة معاملتك للمحيطين بك.

والآن عزيزي القارئ.. ماذا لفت انتباهك أولاً في هذه الصورة الجميلة؟