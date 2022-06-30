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شاهد.. بايدن يتدخل لفض شجار وشيك بين جونسون وأردوغان

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شاهد.. بايدن يتدخل لفض شجار وشيك بين جونسون وأردوغان

الرئيس التركي مشيرا لرئيس الوزراء البريطاني: هذا من سيجلب لنا العار

دبي - العربية.نت

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على هامش قمة الناتو في مدريد، أظهر مقطع فيديو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يشير بإصبعه إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطريقة أربكت الأخير.. وقال أردوغان "هذا من سيجلب لنا العار".

جاء ذلك بعد أن بادر جونسون بإلقاء التحية على أردوغان باللغة التركية.. واضطر الرئيس الأميركي للتدخل لتهدئة الموقف قائلا: "هذه مزحة .. اهدأ يا بوريس".

من قمة الناتو في مدريد (فرانس برس)
  • من قمة الناتو في مدريد (فرانس برس)
2 صور
من قمة الناتو في مدريد (فرانس برس)
من قمة الناتو في مدريد (فرانس برس)

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أفاد اليوم الخميس، بأن قمة الحلف صادقت على تعزيز قدرات الحلف في دول السفح الشرقي ودعم أوكرانيا، حيث إن كييف بحاجة إلى الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، من مدريد، حيث قال: "عززنا شراكتنا مع حلفائنا في المحيط الهادئ، وتوصلنا إلى اتفاق حول زيادة تمويل حلف الناتو بشكل مطرد حتى 2030".

وشدد على أن "العدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول وله تداعيات كارثية على العالم"، ومطالباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فورا.

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وقال إن قرار انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تم اتخاذه والتوقيع الرسمي قريبا، مؤكداً أن الخلافات داخل الناتو طبيعية "لكن الحلف متحد".

ستولتنبرغ أضاف أيضا: "اتفقنا على دعم قدرات تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

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