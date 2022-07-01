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شرطة براغ تبحث عن لص.. يسترق النظرات إلى ضحاياه النيام

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لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل

شرطة براغ تبحث عن لص.. يسترق النظرات إلى ضحاياه النيام

يكتفي الرجل البالغ من العمر حوالي 60 عاماً بسرقات محدودة بين الفينة والأخرى

براغ – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت الشرطة التشيكية مذكرة بحث وتحرٍّ عن رجل يقتحم المنازل ليلاً ويراقب سكانها وهم نيام، ويكتفي بين الفينة والأخرى بسرقات محدودة.

وأوضح الناطق باسم شرطة براغ يان ريبانسكي في بيان، أن "لقطات كاميرات المراقبة في المنازل تُظهر بوضوح أن الجاني لا يكترث كثيراً بوجود سكّان البيوت فيها".

لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل

وأضاف: "بل يمكن القول إنه يبحث بالضبط عن هذا النوع من المنازل".

وسجلت الشرطة حتى الآن سبع حالات، لكنها تعتقد أن العدد أكبر على الأرجح.

وقال ريبانسكي "في إحدى الحالات، كان المشتبه به جالساً على السرير بجوار ابنة صاحب المنزل البالغة تسع سنوات فيما هي نائمة في غرفتها ولا تدري بوجوده".

لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
ناشطان يلصقان أصابعهما بإطار لوحة لفان غوخ في لندن الأخيرة ناشطان يلصقان أصابعهما بإطار لوحة لفان غوخ في لندن

وأظهرت كاميرات بعض المالكين المشتبه به الذي يعرج وهو يتحرك في المنزل على الرغم من كونهم مستيقظين.

وتقع معظم المنازل، التي سرق الجاني البالغ من العمر ما بين الـ55 والـ60 عاماً محتويات منها، في براغ. وقد نهب أحد المنازل مرتين في سنة واحدة.

وأفادت الشرطة بأن الرجل يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال توقيفه وإدانته.

لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
  • لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
  • لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
  • لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
  • لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
4 صور
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
لقطة من فيديو صورته كاميرا مراقبة للص داخل أحد المنازل
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