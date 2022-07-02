ما تراه أولاً يكشف عن طريقتك الخاصة في الإعراب عن الحب!

تنتشر الخدع البصرية كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجذب اهتمام القراء، خاصة الأنواع التي تقدم تحليلاً للشخصية. والخدعة البصرية التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، مثيرة بعض الشيء.

الصورة التي نحللها اليوم هي عبارة عن لوحة غامضة رسمها الفنان الأوكراني أوليغ شوبلياك، وهي تكشف عن كيفية تعبيرك عن حبك.

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فألق نظرة على الصورة وأخبرنا عزيزي القارئ.. ما الذي رأيته لأول وهلة في هذه الصورة؟ منزلا أم ذئبا أم أشجارا أم قمرا أم وجها؟

*المنزل

فإذا كان المنزل هو أول ما وقعت عليه عيناك، فهذا يشير إلى أن منزلك وأمنك أمران مهمان للغاية بالنسبة لك. أنت تستمتع وتحب الخروج في المدينة، لكن حين تريد أخذ قسط من الراحة أو لشعور بالسعادة الداخلية، أو استعادة عافيتك، فأنت دائماً تلجأ إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتك في منزلك. فأنت تحب أن تكون محاطًا بالأشخاص الذين تحبهم تمامًا، وهذه هي طريقتك الخاصة في التعبير عن الحب.

وبما أنك شخص "بيتوتي"(أي تعشق البيت)، فأنت تحب الطهي والخبز، وحتى إذا لم يكن لديك الوقت في كثير من الأحيان، إلا أنك تحاول كل فترة أن تدلل نفسك ومن تحبهم عن طريق تحضير الأطباق الشهية والمخبوزات بنفسك.

*الذئب

أما إذا رأيت الذئب لأول وهلة في الصورة، فهذا يشير إلى أنك شخص عاطفي. أنت تحب إقامة الحفلات، فأنت شخص مفعم بالحيوية. تستمتع بتناول العشاء مع أصدقائك وإخبار أحبائك عن آخر مغامراتك الرومانسية.

كما أنك من نوع المحب الذي يتوق إلى التعبير عن الحب باللمس الجسدي، مثلا بلمس اليد، وهي طريقتك الخاصة في التعبير عن الحب تجاه الشخص الذي تراه مميزا بالنسبة لك.

*الأشجار

وإذا رأيت الشجار أولا، فهذا يشير إلى أنك شخص أصيب من قبل. فعندما يتعلق الأمر بالحب، أنت من النوع الذي يشعر بالأشياء أكثر من أي شخص آخر. أنت شخص متفائل، لكنك واجهت الكثير من الصعوبات في حياتك وهذا واضح.

وطريقتك الخاصة في إظهار حبك هي جعل نفسك ضعيفًا عاطفيًا تجاه شريكك، فأنت تعتقد أنها أفضل طريقة لإظهار مشاعرك ورعايتك الحقيقية.

*القمر

أما إذا رأيت القمر لأول وهلة، فأنت حالم في القلب وتحب الأحلام. أنت شخص مسؤول، لكنك لم تنجح أبدًا في التخلص من المشاعر الحالمة. فأنت تحب الكتابة والرقص والاستمتاع والفن بشكل عام، وتحب مشاركتها مع الآخرين.

أنت عادة تحصل على الإلهام من الجانب الروحي والإبداعي للعالم من حولك. هذا يعني أنك تحب أن تكون مبدعًا عند إظهار عاطفتك للآخرين، سواء كان ذلك عن طريق عمل خيالي أو عمل فني. فأنت لا تتباهى أبدًا وتعبر دائمًا عن مشاعرك الحقيقية بطرق أعمق من الكلمة المكتوبة، وهي طريقتك الخاصة في التعبير عن حبك.

*الوجه

وإذا رأيت وجهًا لأول وهلة، فهذا يشير إلى أنك من النوع الذي يحلم بشكل كبير ويحقق أهدافه في الحياة. أنت قائد بالفطرة، ولديك هالة من الهدوء تثبت ذلك. وفي بعض الأحيان لا تكون الأشياء في صالحك، إلا أنه سرعان ما يصبح كل شيء على ما يرام وتتحول الأمور لصالحك مرة أخرى.

إنك من النوع الذي يقدر الوقت، وقد تبدو أنانيا بعض الشيء، إلا أنك ترى أنه لا توجد طريقة أفضل للتعبير عن الحب من وضع اسم شريكك في رزنامتك الخاصة بطريقة مميزة لتتذكره دائما.