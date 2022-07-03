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شاب يرمى إخوانه الـ4 في الشارع.. صدمة في الكويت

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الشرطة الكويتية (أرشيفية - أ ف ب)
الشرطة الكويتية (أرشيفية - أ ف ب)

شاب يرمى إخوانه الـ4 في الشارع.. صدمة في الكويت

دبي - العربية.نت

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شهد الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية مأسة تفطر القلوب، بعدما ألقى شاب بإخوانه الأربعة الصغار في الشارع!

فقد ألقى الشقيق الأكبر الذي يبلغ تسعة عشر عاماً 4 من إخوانه الأطفال في الشارع، أحدهم معاق وآخر عمره 7 أعوام مفقود منذ 4 أيام ولم يعثر عليه حتى الآن.

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بكاء وخوف

فيما كشف مصدر أمني أن سيدة كويتية أبلغت أحد مراكز الأمن في منطقة الأحمدي بأنها عثرت على 3 أطفال تبلغ أعمارهم من 3 إلى 6 سنوات في الشارع وهم يبكون والخوف في أعينهم ولا أحد بجانبهم، بحسب صحيفة "الراي" المحلية.

كما أشارت إلى أنها آوتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسلمهم، لافتة إلى أنهم كانوا يبكون على أخ مفقود ولا يعرفون عنه شيئا.

الوالد متوفي والأم مسجونة

فيما كشف المصدر أن المعلومات الاولية تؤكد أن والدهم متوفى ووالدتهم كويتية وتقضي فترة حكم بالسجن مما حدا بأخيهم إلى رميهم في الشارع.

إلى ذلك، أكد أن اثنين من الاطفال فحصوا في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم وتم تسليمهم الى ادارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية موقتا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي اثبات.

أما الولد المعاق وعمره 3 سنوات فقد طلبت والدته أن ترعاه معها في السجن.

وفيما يخص الولد المفقود فقد أكد المصدر الأمني أنهم استدعوا أخاهم الأكبر لمعرفة دوافعه وإن كان يملك أي معلومة تدل على الصغير المفقود.

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