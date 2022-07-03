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فيديو للسيسي وهو يمازح سائق القطار الكهربائي: إنت بدّخن؟ 

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السيسي وسائق القطار

فيديو للسيسي وهو يمازح سائق القطار الكهربائي: إنت بدّخن؟

لندن- العربية.نت 

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مازح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سائق قطار كهربائي خفيف خلال تفقده كابينة القيادة بالقطار اليوم الأحد، وبرفقته كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي حدثه عن أبرز وسائل التكنولوجيا التي تم إضافتها في القطار، بينها تثبيت كاميرا لمراقبة السائق ورصد تصرفاته، ومنها إذا ترك كابينة القيادة أو قام بالتدخين الممنوع على السائقين.

وفي هذه اللحظة من شروحات الوزير، مازح الرئيس سائق القطار وضحك وطبطب على كتفه وسأله: إنت بدّخن؟ فأجابه السائق: "لا يا فندم"، بحسب ما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه.

وكان الرئيس السيسي أعطى الإذن ببدء التشغيل التجريبي في المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق صفاء حجازي لمنطقة الزمالك، وافتتح صباح اليوم محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي.

كما افتتح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف، وتفقد المحطة والقطار، واستمع إلى شرح تفصيلي من كامل الوزير عن الخط الذي يبدأ من محطة عدلي منصور بمنطقة السلام، وهي أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حتى محطة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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