.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"البعد الآخر".. بولتون يتحدث عن علاقات واشنطن بعواصم الخليج

  • الخط

"البعد الآخر".. بولتون يتحدث عن علاقات واشنطن بعواصم الخليج

مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق يشرح أهمية اعتماد البيت الأبيض مجددا على حلفائه التقليديين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون الذي سيتحدث عن القمة التي تجمع القيادتين الأميركية والسعودية وعلاقات واشنطن بعواصم الخليج والشرق الأوسط.

ويشرح بولتون أهمية اعتماد البيت الأبيض مجددا على حلفائه التقليديين، وخصوصا أنّ التجارب أثبتت أن إيران لم تُبدّل سلوكها.

على الصعيد الداخلي الأميركي، يتوقّع بولتون أن يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والكونغرس وأن يتنافس نحو 16 شخصية جمهورية على رئاسة البلاد التي ستكون بدون شكّ بحسب رأيه لأحد "شباب" الحزب الجمهوري وليس لدونالد ترمب.

مصادر أميركية: صفقة ضمنية بين واشنطن وأنقرة حول السويد وفنلندا أميركا أميركا وبايدن مصادر أميركية: صفقة ضمنية بين واشنطن وأنقرة حول السويد وفنلندا

يرى بولتون أن الضعف بدأ يدبّ في الحزب الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مرشحّ بعمر ونشاط أي منافس جمهوري.

وعن الحرب في أوكرانيا، يعتبر بولتون أن المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لم يفهما السياسة الروسية جيدا. جون بولتن يرى أن روسيا ستفوز بحربها في أوكرانيا، مستفيدة من أمثولة الانسحاب "المأسوي" للولايات المتحدة من أفغانستان، بحسب تعبيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عالم خال من السيارات التقليدية.. لمحة من المستقبل تنقلك إليه الساعة 60 عالم خال من السيارات التقليدية.. لمحة من المستقبل تنقلك إليه الساعة 60
اكتشف المزيد