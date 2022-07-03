"البعد الآخر".. بولتون يتحدث عن علاقات واشنطن بعواصم الخليج

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون الذي سيتحدث عن القمة التي تجمع القيادتين الأميركية والسعودية وعلاقات واشنطن بعواصم الخليج والشرق الأوسط.

ويشرح بولتون أهمية اعتماد البيت الأبيض مجددا على حلفائه التقليديين، وخصوصا أنّ التجارب أثبتت أن إيران لم تُبدّل سلوكها.

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على الصعيد الداخلي الأميركي، يتوقّع بولتون أن يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والكونغرس وأن يتنافس نحو 16 شخصية جمهورية على رئاسة البلاد التي ستكون بدون شكّ بحسب رأيه لأحد "شباب" الحزب الجمهوري وليس لدونالد ترمب.

يرى بولتون أن الضعف بدأ يدبّ في الحزب الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مرشحّ بعمر ونشاط أي منافس جمهوري.

وعن الحرب في أوكرانيا، يعتبر بولتون أن المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، لم يفهما السياسة الروسية جيدا. جون بولتن يرى أن روسيا ستفوز بحربها في أوكرانيا، مستفيدة من أمثولة الانسحاب "المأسوي" للولايات المتحدة من أفغانستان، بحسب تعبيره.