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أغرق نفسه في الغسالة.. مغربي ينتحر بطريقة عجيبة

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غسالة الغسالة

أغرق نفسه في الغسالة.. مغربي ينتحر بطريقة عجيبة

دبي - العربية.نت

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بطريقة عجيبة، قرر مواطن مغربي إنهاء حياته، فأدخل رأسه في غسالة مملوءة بالماء، في منزل أسرته بحي رحبة الطين بمدينة كلميم المغربية، وفق ما أورد موقع "هسبريس" المحلي.

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ولفظ الرجل الخمسيني الذي يعاني من مرض حاد فضلا عن أنه من ذوي الإعاقة، يوم الجمعة الماضي، أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق، فيما بقيت أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة.

تشريح الجثة

بدورها، انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى المستشفى، بانتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

يشار إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي رصد 7.2 حالة انتحار من بين كل 100 ألف نسمة في المغرب، وهو رقم كبير مقارنة مع باقي الدول العربية.

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