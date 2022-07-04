احتفال في الفضاء.. فرحة رواد روس بالسيطرة على لوغانسك

احتفل رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين بسيطرة روسيا على منطقة لوغانسك الواقعة في شرق أوكرانيا، في تحول مهم بالنسبة لموسكو في حربها مع أوكرانيا.

ووصفت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيطرة موسكو على منطقة لوغانسك "بيوم تحرير يستحق الاحتفال به على الأرض وفي الفضاء".

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أعلام حلفاء روسيا

كما نشرت الوكالة صورا لرواد الفضاء أوليج آرتمييف ودينيس ماتفييف وسيرغي كوراسكوف وهم مبتسمون ويرفعون أعلام حلفاء روسيا في شرق أوكرانيا، منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا من جانب واحد انفصالهما عن أوكرانيا.

وكتبت عبر تطبيق تيليغرام "إنه يوم طال انتظاره، يوم ينتظره أهالي المناطق المحتلة في لوغانسك منذ ثمانية أعوام".

السيطرة على كامل لوغانسك

وكانت روسيا أعلنت أمس الأحد أن قوات روسية وقوات انفصالية سيطرت بالكامل على منطقة لوغانسك بعد انتزاعها ليسيتشانسك، آخر مدينة كبرى في لوجانسك.

من جهتها، تعهدت أوكرانيا باستعادة الأراضي التي فقدتها، وقالت إن قواتها انسحبت من آخر معقل لها في المنطقة حفاظا على حياة الجنود. وأضافت كييف أن قواتها ستعيد تجميع صفوفها مجددا لشن هجوم مضاد بمساعدة الأسلحة الغربية طويلة المدى.