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صورة القتيلة النمساوية بهجمة سمكة قرش عليها في البحر الأحمر 

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الصورة الأولى لاليزابيت ساور
الصورة الأولى لإليزابيت ساور

صورة القتيلة النمساوية بهجمة سمكة قرش عليها في البحر الأحمر

لندن- العربية.نت 

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ظهرت صورة للنمساوية Elisabeth Sauer القتيلة بعمر 68 سنة في هجوم شنته عليها سمكة قرش، حين كانت تسبح يوم الجمعة الماضي في منطقة "سهل حشيش" بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وهي صورة تنقلها "العربية.نت" عن موقع Die Grünen Kramsach التابع لجمعية ناشطة بالاسم نفسه في الحفاظ على البيئة من بلدة "كرامزاخ" في مقاطعة Tyrol بأقصى الغرب النمساوي، حيث كانت مستشارة بين 1998 إلى 2004 لمجلسها البلدي.

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وإلى جانب صورتها، نشر الموقع نعيا بالإنجليزية، قال فيه إن اليزابيت ساور المقيمة بالغردقة مع شريكها النمساوي من أصل مصري "كانت ملتزمة بالبيئة في كرامزاخ منذ الساعات الأولى (..) وسوف نتذكرها دائما، لطريقتها الدافئة في التواصل الإنساني"، فيما ورد عنها ببعض وسائل الإعلام النمساوية، أنها كانت تمشي في المياه الضحلة قرب الشاطئ، ومعها أنبوب التنفس حين قالت لشريكها: "سأعود بعد لحظات" ومضت لتعوم عند مسافة لا تزيد عن 180 مترا.

فجأة ظهرت لكثيرين وهي تحاول يائسة السباحة للعودة بعد أن عض القرش ذراعها وساقها، إلا أن أحدا لم يجرؤ على الاقتراب منها ليحاول إنقاذها، فقضت بنوبة قلبية داهمتها من شدة ما شعرت به من رعب لم تقو عليه، وللحال عملت السفارة النمساوية في القاهرة على الاتصال بذويها في النمسا، تمهيدا لنقل جثمانها ودفنها في مقبرة بلدة "كرامزاخ" البعيدة 430 كيلومترا عن العاصمة فيينا.

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