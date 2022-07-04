طفلة العامين خطفت العقول.. تعرف إلى أصغر الأذكياء بالعالم

خطفت الطفلة إيسلا ماكناب، ابنة العامين، قلوب الآلاف حول العالم بعدما انتشرت قصتها على مواقع التواصل.

فقد انضمت هذه الصغير، نظراً لذكائها الحاد، إلى جمعية "منسا"، التي تضم فقط أصحاب الذكاء العالي جداً.

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قرأت قبل سن السنتين

البداية كانت حين لاحظ والداها وهما من ولاية كنتاكي الأميركية، ذكاء ابنتهما، بعد أن بدأت تنطق الحروف وترتب الكلمات بدقة بالمكعبات قبل أن تبلغ العامين حتى، كما بدأت تقرأ في روضة الأطفال في سن الثانية.

وتعليقاً، أوضح جيسون والد الطفلة وهو طبيب أسنان، أن ابنته تستوعب كل ما يلقى عليها بشكل مذهل يكاد لا يصدق، حيث صدمت طبيبة الأطفال بقراءتها لملصق في مكتبها بمنتهى السهولة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

"تجمع وتطرح أيضا"

لكن على الرغم من ذكائها المبكر وقدرتها الفائقة على إجراء العمليات الحسابية الأولية كالجمع والطرح، إلا أن إيسلا لا تزال طفلة عادية تهوى الرسم والتلوين.

في حين أكد تشارلز براون المتحدث باسم "منسا"، أن هذا الذكاء العالي يضع الطفل أمام تحديات خاصة وسط زملائه، وهو ليس بالأمر السهل لأنهم غالبا لا يتناسبون بشكل جيد مع النظام التعليمي، لذلك ندعمهم بالموارد الملائمة لإظهار أفضل ما لديهم.

يشار إلى أن الدكتور ماكناب يعلق آمالا كبيرة على صغيرته في أن تتقدم بسرعة في الدراسة بدءا من تخطي مرحلة روضة الأطفال وحتى الوصول لمنحة دراسية في جامعة هارفارد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.