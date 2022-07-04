فيديو يشعل ناراً.. أفرغوا 60 رصاصة بجسد شاب أسود ملقى أرضاً

أثار انتشار مقطع فيديو لمقتل مواطن أميركي من أصل إفريقي على يد رجال الشرطة موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة، معيداً إلى الأذهان ذكرى وفاة جورج فلويد وبريونا تايلور وآخرين تحت شعار "حياة السود مهمة".

فقد أظهر فيديو نُشر أمس الأحد، ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أعزل هو جايلاند ووكر، والذي تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

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وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحافي قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها ووكر الذي يبلغ 25 عاماً، حيث فر بعد أن حاول الضباط اقتياده إلى جانب الطريق بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بسيطة.

كما أظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى بعيدا عن الشرطة، وفق وكالة "رويترز".

في موازاة ذلك، تظاهر مئات الأشخاص الأحد في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بعد بثّ مقطع الفيديو.

Akron Police released body camera footage of the MURDER of Jayland Walker.



90 SHOTS were reportedly fired.



60 bullets reportedly hit him.



This case must be fully investigated by the Justice Department and ALL the body cams should be released.pic.twitter.com/zuQaxBCKHD — Don Winslow (@donwinslow) July 3, 2022

وبينما دعت السلطات إلى التهدئة، سار حشد نحو دار بلديّة المدينة، رافعاً لافتات تُطالب بـ"العدالة لجايلاند".

تظاهرات سلمية

فيما ظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة.

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.

Protest in Akron for Jayland walker

Police shoot tear gas at protesters #JaylandWalker #Akronpic.twitter.com/XK6S3PSRBy — Viral News NY (@ViralNewsNYC) July 4, 2022

يشار إلى أن مقتل ووكر يوم الاثنين الماضي هو الأحدث في سلسلة قتل رجال من أصل إفريقي برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويصفها منتقدون بأنها أعمال قتل عنصرية وغير مبررة.

ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.