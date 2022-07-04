.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو يشعل ناراً.. أفرغوا 60 رصاصة بجسد شاب أسود ملقى أرضاً

  • الخط
من التظاهرات المنددة بقتل الشاب (أ ب)
من التظاهرات المنددة بقتل الشاب (أ ب)

فيديو يشعل ناراً.. أفرغوا 60 رصاصة بجسد شاب أسود ملقى أرضاً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار انتشار مقطع فيديو لمقتل مواطن أميركي من أصل إفريقي على يد رجال الشرطة موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة، معيداً إلى الأذهان ذكرى وفاة جورج فلويد وبريونا تايلور وآخرين تحت شعار "حياة السود مهمة".

فقد أظهر فيديو نُشر أمس الأحد، ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أعزل هو جايلاند ووكر، والذي تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

كامالا هاريس تشيد بحركة "حياة السود": الاحتجاجات ضرورية للتغيير أميركا الانتخابات الأميركية كامالا هاريس تشيد بحركة "حياة السود": الاحتجاجات ضرورية للتغيير

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحافي قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها ووكر الذي يبلغ 25 عاماً، حيث فر بعد أن حاول الضباط اقتياده إلى جانب الطريق بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بسيطة.

كما أظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى بعيدا عن الشرطة، وفق وكالة "رويترز".

في موازاة ذلك، تظاهر مئات الأشخاص الأحد في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بعد بثّ مقطع الفيديو.

وبينما دعت السلطات إلى التهدئة، سار حشد نحو دار بلديّة المدينة، رافعاً لافتات تُطالب بـ"العدالة لجايلاند".

تظاهرات سلمية

فيما ظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة.

وخشية حصول اضطرابات، نشرت السلطات معدّات ثقيلة، مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته.

يشار إلى أن مقتل ووكر يوم الاثنين الماضي هو الأحدث في سلسلة قتل رجال من أصل إفريقي برصاص قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ويصفها منتقدون بأنها أعمال قتل عنصرية وغير مبررة.

ومن بينها مقتل جورج فلويد عام 2020 في مدينة منيابوليس والذي أشعل احتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العنصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية أول وسيلة إعلام تدخل مدينة ليسيتشانسك العربية أول وسيلة إعلام تدخل مدينة ليسيتشانسك
اكتشف المزيد