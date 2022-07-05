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موسكو تغير اسم ساحة مقابلة لسفارة لندن.. بسبب حرب أوكرانيا

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A Russian policeman walks outside the British embassy in Moscow, Russia, March 17, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili
سور السفارة البريطانية في موسكو (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تغير اسم ساحة مقابلة لسفارة لندن.. بسبب حرب أوكرانيا

باتت هذه الأرض تحمل اسم جمهورية لوهانسك الشعبية.. المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا

موسكو - رويترز

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قالت إدارة مدينة موسكو في بيان على موقعها الإلكتروني إن قطعة أرض أمام السفارة البريطانية في المدينة ستحمل اسم جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا بعد استطلاع عبر الإنترنت.

دخان المعارك في لوهانسك
دخان المعارك في لوهانسك

وفي الشهر الماضي، سُمي مفترق طرق بالقرب من السفارة الأميركية باسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وهي دولة انفصالية أخرى تدعمها روسيا في أوكرانيا ولم تعترف بها سوى روسيا وسوريا.

وكان أعضاء مجلس مدينة موسكو قد اقترحوا في البداية اسم "ساحة المدافعين عن دونباس"، لكن السفارة الأميركية رحبت به ساخرة باعتباره تكريماً للجنود الأوكرانيين الذين يواجهون الجيش الروسي.

لافتة تدل على ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية أمام السفارة الأميركية في روسيا
لافتة تدل على ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية أمام السفارة الأميركية في روسيا
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واعترفت روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، اللتين أعلنتا نفسيهما دولتين مستقلتين، قبل وقت قصير من إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قائلةً إنه كان عليها الدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا من "اضطهاد كييف". من جهتها، تنفي أوكرانيا تهمة الاضطهاد.

وأعلنت موسكو أمس الأحد "تحرير" كامل أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية بينما تواصل حملتها لانتزاع السيطرة على جمهورية دونيتسك الشعبية من قبضة كييف.

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