"مقابلة خاصة" مع حامد كرزاي: السعودية تحظى باحترام كبير في كابل

تستضيف "مقابلة خاصة" على قناة "العربية"، الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي الذي تحدث عن أهمية العلاقات السعودية - الأفغانية.

وأكد كرزاي أن السعودية تحظى باحترام كبير في كابل، داعيا إلى البناء على ذلك من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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كرزاي تحدث عن السبل الكفيلة بإيجاد آلية تسمح لجميع الأفغان بالاتحاد والمضي قدما نحو المستقبل.

الرئيس الأفغاني الأسبق شدد على أهمية دور المرأة في المجتمع، داعيا إلى عودة الأفغانيات فورا إلى المدارس، لأن تعليم الإناث يخدم مصلحة الشعب بأكمله، خصوصا أن المرأة هي نصف المجتمع.

وعن خارطة الطريق إلى تسوية الخلافات الداخلية بعد عودة طالبان إلى السلطة، قال: "يجب إجراء حوار وطني واسعٍ يفضي إلى التئام اللويا جيرغا، أي مؤسسة تجمع مختلف أطياف المجتمع، ليس لتقاسم السلطة إنما لكي تنال الحكومة تأييد الشعب".

كرزاي أكد أنه لا ينوي العودة إلى السلطة بأي شكل من الأشكال، وقال إنه بقي في كابل ولم يتعرض لأي مضايقات، وهو حر التصرف والتنقل، ويستطيع استقبال من يشاء ومن بينهم مسؤولون في طالبان، وإجراء مقابلات صحافية.

واعتبر أن مغادرة الرئيس السابق أشرف غني أدت إلى تهاوي الحكومة ومؤسسات الدولة، في وقت كان بالإمكان ترتيب الأوضاع بين الحكومة السابقة وطالبان.

وأشار كرزاي إلى أن الولايات المتحدة صادرت 7 مليارات دولار هي ملك للشعب الأفغاني.

وأعرب الرئيس الأسبق عن أمله في أن تصبح أفغانستان بلدا يمكن التعامل معه، ولا يمثل تحديا لأي بلد آخر.