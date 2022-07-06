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جريمة أسرية جديدة بالأردن.. أب يقتل ولديه رمياً بالرصاص

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جثة جريمة تعبيرية
تعبيرية

جريمة أسرية جديدة بالأردن.. أب يقتل ولديه رمياً بالرصاص

مقتل 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة بالأردن خلال جرائم أسرية

عمّان – محمد ساهر الطراونة

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بعد جريمة بشعة هزت الأوساط الأردنية أقدم خلالها رجل على قتل طفلتيه بمدينة الرمثا، فجع الأردنيون بجريمة أسرية جديدة راح ضحيتها شابان رمياً بالرصاص على يد والدهما.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن شخصاً سبعينياً في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار على ابنيه مما أدى لوفاتهما وفتح تحقيق في الحادثة.

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وأشار العقيد السرطاوي إلى أن الحادثة وقعت في بلدة راجب شمالي الأردن إثر خلافات بين الأب وأبنائه.

وأعلنت مديرية الأمن العام مقتل 4 أشخاص في أقل من 24 ساعة بالأردن خلال جرائم أسرية، ضبط مرتكبوها على الفور والقاتل الأب في كلتي الجريمتين.

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