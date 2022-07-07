علاقة غرامية بدمية وصور تكشف.. حقائق صاعقة عن مروع شيكاغو

بعد هجوم مسلّح أسفر عن سقوط سبعة قتلى وحوالي 40 جريحاً، بدأت حقائق صادمة تتكشف عن منفذ هجوم ساحة هايلاند في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.
فقد نشر روبرت كريمو صوراً مزعجة لدمية جنسية "مراهقة" وأطلق تصريحات عنصرية قبل أيام فقط من الهجوم، وذلك في منتدى خاص على الإنترنت.
علاقة مريبة بدمية
ونشر تصريحاته العنصرية على الإنترنت عبر منتدى يدعى "توثيق الواقع" (Documenting Reality) تحت اسم Awake47، حيث وثق علاقته بدمية أطلق عليها "صوفي"، وفق موقع "نيويورك بوست".
فيما أظهرت إحدى الصور التي نشرها في يونيو 2020، الدمية جالسة في مقعد الراكب الأمامي في سيارته حيث ربط لها حزام الأمان!
وإحدى الصور الأخرى التي نشرها كريمو كانت بعنوان "صوفي قتلت نفسها"، وصور فيها انتحاراً وهمياً للدمية من خلال تعليقها في خزانة ملابسه.
كما كتب كريمو في المنشور: "لا أفهم السبب". وأضاف بوجه عابس: "صوفي 1 يوليو 2020-22 يوليو 2020".
منشورات عنصرية
في موازاة ذلك، كتب المشتبه به البالغ من العمر 21 عاماً، والمتهم بسبع تهم بالقتل من الدرجة الأولى يوم الثلاثاء، عدة منشورات مهينة في الأيام التي سبقت إطلاق النار المروع.
وتضمنت منشوراته عبارات عنصرية ضد الأميركيين من أصل إفريقي والآسيويين أيضاً.
يذكر أن الشرطة الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، أن منفّذ الهجوم المسلّح الذي استهدف، الاثنين، مشاركين في عرض لمناسبة عيد الاستقلال في هايلاند بارك "فكر جدياً" بتنفيذ هجوم ثانٍ مماثل في مدينة ماديسون القريبة.
وكريمو متّهم بسبع جرائم قتل ويواجه عقوبة السجن المؤبّد من دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط. ومن المقرر أن يمثل المتهم في 28 الجاري أمام قاض آخر في محكمة ووكيغان.
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