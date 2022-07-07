غرائب إيلون ماسك تتواصل.. علاقة حميمة بموظفة وولادة توأم

يعود الملياردير الأميركي المثير للجدل الذي طالما حذّر من انخفاض معدلات الولادة حول العالم، إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة بمفاجأة من عيار ثقيل كشفت وجود علاقة حميمة بين إيلون ماسك وموظفة لديه نتج عنها إنجاب توأم.

فقد أظهرت وثائق محكمة جديدة أن المدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، أنجب طفلين في عام 2021 من علاقته بمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي نيورالينك، تدعى شيفون زيليس.

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ولادة توأم

وبيّنت وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "Insider" ونشرها أمس الأربعاء، أن ماسك وزيليس قدّما التماسا لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى "اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما".

فيما أوضحت الوثائق أن الالتماس تم تقديمه في أوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث وُلد الطفلان، ووافق عليه القاضي.

وبحسب ما ورد أنجبت زيليس في نوفمبر 2021، قبل أسابيع من إنجاب ماسك وباوتشر زوجته الأخرى، لطفلهما الثاني.

من هي شيفوم زيليس؟

أما زيليس، البالغة من العمر 36 عاماً، فقد ولدت في كندا ودرست الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل قبل أن تعمل في شركة IBM ولاحقا في Bloomberg Beta، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري.

كما تُعتبر نجمة صاعدة في عالم الذكاء الاصطناعي، وقد تم إدراجها في قائمة فوربس لأقل من 30 عاماً في "لينكد إن" تحت 35 عاما.

وتعمل زيليس مديرة للعمليات والمشاريع الخاصة في Neuralink، وهي شركة يملكها ماسك للتكنولوجيا العصبية، حيث بدأت العمل في الشركة في مايو 2017، وفقًا لموقع لحسابها في "لينكند إن".

لديه 9 أطفال

يذكر أن أغنى رجل في العالم لديه الآن تسعة أطفال معروفين، من بينهم خمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين موسك، واثنان من المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز.

وشجع ماسك في الماضي على زيادة معدل المواليد، قائلاً "الحضارة سوف تنهار" إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال.