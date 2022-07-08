بعد تنحيه.. جونسون يخطط لنقل حفل زفافه من مقره الرسمي

بعدما أعلن استقالته من منصبه في حزب المحافظين، أمس الخميس، كشفت مصادر متعددة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لإقامة حفل زفاف موسّع في يوليو (تموز) مع شريكته كاري، لكن ليس في تشيكرز، حيث يقع منزل رئيس الوزراء في باكينغهامشير، بل في موقع آخر.

وأرسل الرجل الخمسيني وزوجته، في وقت سابق دعوات للضيوف لحضور الحفلة نهاية الشهر، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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لكن أدت خطط حفل الزفاف في تشيكرز إلى اتهامات بأن جونسون كان يحاول تأخير رحيله عن داونينغ ستريت رقم 10 حتى ذلك التاريخ. في المقابل نفت مصادر مقربة من جونسون ذلك، وقالت إن ذلك ليس عاملاً وإن الحزب سينتقل إلى مكان آخر.

هذا وتزوج الزوجان العام الماضي في حفل صغير مع 30 ضيفاً بسبب قيود جائحة كورونا، لكن المتحدث باسم جونسون قال في ذلك الوقت إنهما يعتزمان الاحتفال مرة أخرى في صيف 2022.

كما تم التحضير لحفل العام الماضي في كاتدرائية وستمنستر سراً، واحتفل الضيوف في حديقة "داونينغ ستريت"، مع نشر صورة رسمية واحدة فقط.

كذلك، من المرجح أن تخضع خطط حفل الزفاف التي أبلغت عنها شبكة "بلومبيرغ" لأول مرة، للتدقيق مجدداً الآن بعد أن قال جونسون إنه سيستقيل من منصب زعيم المحافظين، ويترك داونينغ ستريت عند انتخاب مرشح جديد.

وشاهدت كاري 31 عاما، زوجها جونسون بينما كان يلقي خطاب الاستقالة في داونينغ ستريت، وهي تحمل ابنتهما رومي. فيما كان ابنهما الصغير، ويلف، ينتظر في المدخل.

يذكر أن هذا هو الزواج الثالث لجونسون، الذي لديه طفلان من كاري سيموندز.

وجذب ظهور كاري سيموندز، الشريكة العاطفية لرئيس الوزراء الجديد، خلال وصوله للمرة الأولى إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، أنظار الإعلام البريطاني، وكاري سيموندز البالغة من العمر 31 عاما، تعتبر من أبرز خبراء العلاقات العامة في لندن، وعملت مع كبار المسؤولين والوزراء في حزب المحافظين، وهي ابنة ماثيو سيموندز، أحد مؤسسي صحيفة "ذا إندبندنت".

ونشأت سيموندز في حي "إيست شيين"، جنوب غربي لندن، حيث درست في مدرسة غودلفين واللاتر المرموقة في منطقة "هامرسميث".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء المستقيل طلاقه من زوجته، ماريان ويلير، في سبتمبر 2018 بعد زواج دام 25 عاما، معلنا أنهما "قررا الانفصال بالتراضي"، وأنهما "مستمران في دعم أولادهما الأربعة".