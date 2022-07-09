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الذاكرة السياسية.. الجنابي يكشف أسرارا لأول مرة

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الذاكرة السياسية.. الجنابي يكشف أسرارا لأول مرة

دبي - العربية.نت

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في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي أنه رفض عرضا أميركيا بالتعاون معهم في العام 2002.

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ويوضح الجنابي أن مسؤولا أميركيا، يرجح أنه ضابط تابع لوكالة الاستخبارات الأميركية قابله على باب غرفته الفندقية في عمان وقال له: إن بلده يعتزم تغيير النظام في العراق ودعاه إلى التعاون معه، إلا أن الجنابي رفض ذلك.

العراق وسوريا وإيران

آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق يتطرق في الحلقة إلى العلاقة الملتبسة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين العراقيين.

ويقارن بين رئيس المنظمة الدولية الأسبق هانس بليكس وخلفه محمد البرادعي، فيعتبر أن بليكس كان أكثر دبلوماسية في تعامله مع العراقيين بينما كان البرادعي استفزازيا.

ويقول: كانت تقارير بعض المفتشين الدوليين تصل إلى الأميركيين والإسرائيليين قبل مجلس الأمن.

إلى ذلك، خلص فاضل الجنابي إلى أن نظام صدام حسين أخطأ عندما اعتبر أنه قادر على كسب المواجهة ضد الأميركيين.

وتطرق الجنابي في الحلقة إلى ظروف توقيفه بعد سقوط النظام في 2003 والتحقيق معه ثم خروجه من البلاد إلى سوريا.

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