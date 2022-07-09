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عاش قبل 90 مليون سنة.. اكتشاف بقايا ديناصور جديد يفسر لغزاً

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من بقايا الهيكل العظمي للديناصور في الأرجنتين - 7 يوليو 2022 فرانس برس

عاش قبل 90 مليون سنة.. اكتشاف بقايا ديناصور جديد يفسر لغزاً

دبي - العربية.نت

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كشف علماء من الأرجنتين عن بقايا هيكل عظمي لديناصور عملاق آكل للحوم ليفسر لغزا قديماً حول الأحجام الكبيرة لرؤوس ديناصورات فصيلة "تي-ريكس" مقارنة بأحجام أذرعتها.

ويبلغ طول الديناصور "ميراكسيس غيغاس" نحو 11 متراً ويملك جمجمة بحجم أربعة أقدام ولكن ذراعاه بطول قدمين فقط.

عالم الحفريات الأرجنتيني سيباستيان أبيستغويا مع بقايا الهيكل العظمي للديناصور - 7 يوليو 2022 فرانس برس
عالم الحفريات الأرجنتيني سيباستيان أبيستغويا مع بقايا الهيكل العظمي للديناصور - 7 يوليو 2022 فرانس برس

من جانبه، قال عالم الحفريات الأرجنتيني سيباستيان أبيستغويا "إنه من أكبر أنواع الديناصورات آكلة اللحوم المكتشفة على الإطلاق"، مضيفاً أنه عاش حوالي "90 و93 مليون سنة".

وأضاف: "ربما استخدمت الديناصورات الذراعين الصغيرين خلال التزاوج، وأمسكت بها الذكور والإناث، وربما استخدمتها لدعم نفسها لاستعادة التوازن في حال فقدانه، أو الوقوف بعد السقوط".

أذرع صغيرة.. وعضلات قوية

وطبقاً لدراسة كتبها عالم الأحافير الأرجنتيني خوان كانال، فإن تلك الأذرع الصغيرة نسبياً لها نوع من الوظائف ساعد تلك الديناصورات على الاستمرار والبقاء.

كما تشير الدراسات إلى أن تلك الأذرع كانت تتميز بعضلات قوية جداً، وهذا يعني أن الديناصورات كانت تستخدمها كثيراً.

من بقايا الهيكل العظمي للديناصور في الأرجنتين - 7 يوليو 2022 فرانس برس
من بقايا الهيكل العظمي للديناصور في الأرجنتين - 7 يوليو 2022 فرانس برس

4 أطنان

واستمرت عمليات الحفر والتنقيب لاستخراج ما تبقى من هيكله العظمي على مدى أربع سنوات. ويقدر العلماء وزن هذا النوع من الديناصورات بأربعة أطنان.

هذا وسمي "ميراكسيس غيغاس" على اسم التنين الخيالي بمسلسل "لعبة العروش" أو "Game of Thrones" وتم اكتشاف جمجمته لأول مرة عام 2012 في منطقة بتاغونيا في شمال الأرجنتين

تجدر الإشارة إلى أن علماء من الولايات المتحدة وكندا شاركوا في هذه الدراسة التي أشرف عليها عالم الأحافير الأرجنتيني خوان إيغناسيو كانالي، ونشرت تفاصيلها في مجلة Current Biology العلمية.

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