وسط الضحكات.. شاهد مراهقين يضربون مسناً حتى الموت

وسط ضحكات ومن دون مبالاة، اعتدى مراهقون على رجل مسن في مدينة فيلادلفيا الأميركية بالضرب حتى الموت وذلك باستعمال مخروط مروري.
فقد كشفت مقاطع التقطت بكاميرات مراقبة، مجموعة من المراهقين المختلين وهم يضحكون ويلتقطون مقاطع فيديو وهم يضربون رجلاً مسناً يبلغ من العمر 72 عاماً خلال مسيره في الشارع، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست" عن الشرطة.
وأظهر مقطع فيديو مزعج للحادث، نشرته الشرطة أمس الجمعة، المسن وهو يحاول الابتعاد عن المجموعة، فيما هم يتبعونه عبر الشارع قبل أن يضرب أحد المهاجمين الضحية من الخلف بمخروط.
وأدى تأثير الضربة إلى سقوطه أرضا، إلا أن فتاة التقطت ثانية نفس المخروط وضربته في وجهه مثل فتاة أخرى في المجموعة التي تسجل على هاتفه.
إلى ذلك، استمرت عملية الهروب والملاحقة، لكن الفتاة نفسها التقطت المخروط مرة أخرى، وطاردت الرجل وسط ضحكات المراهقين الآخرين.
مع ذلك، أمسكت فتاة واحدة بكلتا يديها على فمها في حالة رعب بعد الضربة.
من جهتها، قالت الشرطة إن المسن نُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي في اليوم التالي متأثرا بجراحه.
وبيّنت اللقطات المجموعة وهي تغادر المكان، بما في ذلك صبي يبتسم وهو يبتعد على دراجة مع صبي آخر.
فيما لم يتم القبض على أي من المراهقين حتى يوم الجمعة، وقدمت إدارة شرطة فيلادلفيا مكافأة قدرها 20 ألف دولار تقودهم إلى منفذي الاعتداء.
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