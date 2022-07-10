اعرف شخصيتك من طريقة وقفتك!

إن وضعية الوقوف سواء كانت الساقان موازيتين لبعضهما بعضا أو متباعدتين قليلًا أو متقاطعتين أو بتقدم ساق واحدة إلى الأمام يمكن أن تعبر عن بعض السمات الشخصية.

وبحسب ما نشره موقع "جارغان جوش" Jagran Josh، يعتقد بعض الخبراء أن وضعية الساق أثناء الوقوف يمكن أن تساعد الشخص على معرفة بعض السمات الشخصية الخاصة به أو تساعده على اكتشاف بعض جوانب شخصية الآخرين، موضحين أن هناك أربعة طرق كلاسيكية للوقوف لكل من الرجال والنساء.

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1- وضعية الساقين المتوازيتين

إذا كان الشخص يقف بساقين موازيتين لبعضهما بعضا، فإن شخصيته تعكس الخضوع أو احترام السلطة. ولا يميل إلى أن يكون مهمينًا للغاية أثناء التحدث إلى الآخرين، وإنما يهتم أكثر بأن يكون مقبولًا ويعتبر مستمعًا جيدًا في الكثير من الأحيان. وفي الوقت نفسه، يتميز أصحاب وضعية الوقوف بساقين متوازيتين بالثقة بالنفس والمعرفة والإلمام بالحقائق، جنبًا إلى جنب واللباقة والموضوعية في تعاملاتهم. ويساعد الوقوف بأرجل متوازية مع بعضهما بعضا أيضًا في تهدئة النفس عندما يشعر الشخص بالحماس المفرط أو الخوف أو التوتر.

وتبين أيضًا أن الأشخاص الذين يقفون بأرجل موازية لبعضهم بعضا لديهم موقف محايد من موضوع ما، ولا ينوون أن يكون لديهم أي مشاعر قوية أو مشاركة في الموضوع الذي تتم مناقشته. وتم رصد أن النساء الواقفات بساقين متوازيتين لا يعتزمن أو لا يرغبن، عند التحدث إلى نظيراتهن من الإناث، في تحديد موعد في المستقبل.

2- ساقان متباعدتان قليلاً

إذا كان الشخص يقف في وضعية ساقين متباعدتين قليلاً، فإن شخصيته تعكس ميلًا نحو أن يكون موثوقًا وقائدًا. إنه ينضح بالثقة والحزم، إذ يقف بطريقة تبدو كأنه يحاول شغل مساحة أكبر. ويميل إلى التعبير عما يدور في ذهنه بثقة والثبات على موقفه أيضًا.

يوضح خبراء السلوكيات أن الوقوف في وضعية ساقين متباعدتين قليلًا ينتشر بشكل شائع عند الرجال، على الرغم من أن النساء أيضًا يقفن على هذا النحو للإشارة إلى القوة والهيمنة.

3- ساق واحدة للأمام

إذا كان الشخص يقف في وضعية ساق واحدة إلى الأمام، فإن شخصيته تعكس الراحة والرضا عن النفس وكذلك مع محيطه الذي يجده مريحًا للغاية. يعيش هذا الشخص في انسجام مع نفسه الداخلية ويستمتع باللحظة الحالية. يتميز صاحب وضعية الوقوف بساق واحدة للأمام بأنه يُظهر ويعبر عن مشاعره وعواطفه بصراحة.

وتعكس وضعية الوقوف بساق واحدة إلى الأمام الاهتمام أو الانجذاب، بل والمثير للدهشة إذا كان الشخص يقف وسط مجموعة فإنه يوجه قدمه نحو الشخص الذي يجده أكثر إثارة للاهتمام أو ينجذب إليه.

4- ساقان متقاطعتان

إذا كان الشخص يقف بوضعية ساقين متقاطعتين، فإنها تعكس استمتاعه بالوحدة والعزلة أكثر من تواجده وسط حشد من الناس. ربما يكون الشخص دفاعيًا أو يحمي عواطفه ومشاعره. في بعض الأحيان، يمكن أن يفتقر إلى الثقة في مواقف أو محادثات معينة، ولا ينخرط سريعًا مع الغرباء بسبب الميل إلى الانغلاق أمام أي تجارب جديدة ولا يكون بالضرورة توترًا.

ولكن إذا كان الشخص يقف في وضعية سيقان متقاطعة مع ابتسامة وأذرع غير متشابكة، فإنه يعكس حالة استرخاء ورغبة في البقاء ولكنه في نفس الوقت دفاعي أو إنه مازال في حالة تقييم للوضع في ذهنه.

حالات عامة

وفي بعض الحالات العامة، يفسر الخبراء أن الوقوف بوضعية تشابك الأرجل أو الاتكاء على حائط أو أي شيء لدعم الظهر، فإنه يعني عادةً أن الشخص "مهتم للغاية" بما يدور حوله الحديث ويريد مواصلته للنهاية.

لكن يحذر الخبراء بأنه إذا قام أحدهم بتشابك ساقيه وذراعيه، على حد سواء، في وضعية متقاطعة، فإنه من المُحتمل أنه لا يشعر بإيجابية كبيرة بشأن المحادثة أو الموقف ويرغب في المغادرة بأسرع وقت.