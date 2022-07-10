تسمم نساء ألمانيات بـ"مخدر الاغتصاب" بحفل حزبي.. والشرطة تحقق
الحفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حضره المستشار الألماني أولاف شولتس
فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في شكوى تقدمت بها ثماني نساء شعرن بالتوعك، بعد مشاركتهن في حدث للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.
وذكرت صحيفة "Tagesspiegel" الألمانية، أنه تم تخدير العديد من النساء بما يسمى "مخدر الاغتصاب" في حفل للفصيل البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، والذي حضره المستشار الألماني أولاف شولتس.
وأقيمت الفعالية يوم الأربعاء، وحضرها حوالي ألف شخص، من بينهم نواب وموظفون في البوندستاغ ودوائر انتخابية.
وقال زعيم فصيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ماتياس مارتن، في رسالة إلى نواب الحزب، إن تعاطي المخدرات حدث "بشكل واضح" في الحفل. وقال السياسي "هذا حادث شائن أبلغنا به شرطة البوندستاغ على الفور".
ويطلق مصطلح "مخدر الاغتصاب" على مادة "K.-o.-Tropfen"، التي يستخدمها المهاجمون في إفقاد الضحية وعيها وإرادتها قبل اغتصابها.
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