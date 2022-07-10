حادث بشرم الشيخ يقتل رجل الأعمال اللبناني عزت الداعوق وابنه
السفير اللبناني بالقاهرة: "تحقيق فتح في الحادث والمؤشرات تدل على أنه حادث قضاء وقدر"
قضى رجل الأعمال اللبناني عزت الداعوق قتيلا مع ابنه، بحادث سيارة تعرض له يوم الجمعة الماضي في منتجع شرم الشيخ، حيث كان يقضي عطلة عائلية، وأدى الحادث الدموي أيضا إلى إصابة ابنته التي تحتاج إلى عملية جراحية "تفضل العائلة خضوعها لها في لبنان"، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية، أمس السبت، عن السفير اللبناني بالقاهرة علي الحلبي.
وقال السفير أيضا، إن السفارة "تبلغت خبر وفاة عزت الداعوق وابنه فور حصول الحادث في شرم الشيخ، ومن المرتقب وصول الجثمانين غدا (اليوم الأحد) إلى لبنان"، مضيفا أن "تحقيقاً فتح في الحادث، والمؤشرات تدل على أنه حادث قضاء وقدر" بحسب معلوماته.
ولم تذكر الصحيفة الموردة بخبرها أن العائلة كانت تسير في مركبتين حين وقع الحادث، اسم وعمر الابنة الجريحة، ولا اسم وعمر شقيقها، فيما علمت "العربية.نت" من حساب لمقرب من العائلة في "فيسبوك" أن اسم الابنة "روى" وعمر شقيقها 10 سنوات، إضافة إلى أن صورة له ظهرت في نعي نشرته المدرسة التي يدرس فيها، وإلى جانبها اسمه: جاد.
والمعروف عن رجل الأعمال عزت حسان الداعوق، أنه صاحب مؤسّسة تجارية عريقة لبيع مستحضرات التجميل ومستلزماته عبر فروع عدة لها في لبنان ودول عربية، منها فرعان في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى 4 في مدينة جدة.
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