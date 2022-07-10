شاهد مباراة بالجودو تنتهي بعناق بين لاعب إيراني وآخر إسرائيلي 

أكثر ما لفت الانتباه في مباراة جرت أمس السبت في العاصمة المجرية، بودابست، ضمن الجائزة الكبرى للجودو، بين بطل إيران السابق سعيد مولوي، والإسرائيلي Sagi Muki البالغ 30 سنة، هو أن أول نزال تاريخي بين الاثنين اللذين تعادلا في الوقت الأصلي، ثم فاز مولوي في الوقت الإضافي، انتهى بعناق حار على الحلبة بينهما، مع قبلة على الجبين، صفق لها المتفرجون، إلى درجة أن خبر النزال انتشر مساء أمس في معظم العالم تقريبا.

وسريعا مضى أحدهم من "الاتحاد الدولي للجودو" وكتب تغريدة تويترية، عبر فيها عن أهمية المباراة وكيف انتهت بعناق بين الاثنين، نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وقال في التغريدة: "يا لها من صداقة جميلة بين لاعبي الجودو سعيد مولوي وساجي موكي في أول مسابقة على الإطلاق" وفق تعبيره.

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تلك التغريدة، أعادت الذاكرة إلى حيث بدأ الحظر بأثر رجعي في سبتمبر 2019 على الاتحاد الإيراني للجودو، عندما غادر سعيد مولوي منتخب بلاده خلال بطولة العالم في طوكيو ذلك العام، بعد أن كشف عن تلقيه أوامر بالخسارة لتجنب مواجهة اللاعب الإسرائيلي موكي. وبعدها أعلن الاتحاد الدولي في أبريل العام الماضي إبعاد الاتحاد الإيراني لمدة 4 أعوام بسبب مطالبة طهران من رياضييها رفض مواجهة نظرائهم الإسرائيليين، ولهذا السبب لعب مولوي مباراة أمس السبت ضد اللاعب الإسرائيلي، ممثلا أذربيجان، الحاصل على جنسيتها، إلى جانب أنه حصل أيضا على الجنسية المنغولية.

وكان سعيد مولوي، البالغ 30 سنة أيضا، والفائز ببطولة العالم في 2018 بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، فر في 2019 إلى ألمانيا بعد أن تم إرغامه على الخسارة في نزال الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو لفئة ما دون 81 كيلوغراما أمام البلجيكي ماتياس كاس، لتفادي المواجهة في النهائي أمام الإسرائيلي موكي، الذي تم منحه الميدالية الذهبية بدلا منه. إلا أن مولوي حصل في 2020 على الميدالية الفضية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بفئة وزن 81 كيلوغراما للرجال، حيث مثل منغوليا.