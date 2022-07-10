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"عسكريتاريا".. كيف تسلم المغرب أول دفعة من هذه المنظومة الدفاعية؟

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"عسكريتاريا".. كيف تسلم المغرب أول دفعة من هذه المنظومة الدفاعية؟

دبي - العربية.نت

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تتناول حلقة "عسكريتاريا" لهذا الأسبوع، تفاصيل تسلم المغرب أول دفعة من منظومة GBAD-VL MICA للدفاع الجوي من شركة MBDA الفَرَنسيَّة، إضافة إلى توقيع إسبانيا عقدا لشراء 20 مقاتلة من نوع "يورو فايتر – تايفون" لتستبدلها بمقاتلات F-18 الأميركية، في حين تختتم فقرة جديد التسلح استبعاد وكالةُ الدِّفَاعِ الصاروخيِّ الأميركيَّةُ، شركة "لوكهيد مارتن" من سباق تطوير صاروخ مضاد للصواريخ الفرط صوتية.

عسكريتاريا.. كيف ظهرت الدبابات في ميادين القتال؟ العرب والعالم عسكريتاريا.. كيف ظهرت الدبابات في ميادين القتال؟

فقرة سباق التسلح، تتناول الصفقة التي أبرمتها القوات الجوية الملكية البحرينية مع شركة "باتس" لأنظمة التكنولوجيا المتطورة، لتزويدها بمنظومة دفاع جوي الساحلي مضادة للطائرات المسيرة، إذ تحدث نائب رئيس الشركة البلجيكية "ماورو فاشيولو" عن أهمية المنظومة والمزايا التي تتمتع بها وقدرتها على التصدي لتهديد الطائرات المسيرة.

"أسلحة غيرت وجه التاريخ"

وتعرض فقرة أسلحة لمستقبل الاستخدامات العسكرية للمسيّرات ودورها المتزايد في الحروب كما يحدث الآن في أوكرانية. كذلك استضافت فقرة على الأرض، العميد الطيار "ديفيد ري"، مدير مركز التوجيه الاستراتيجي لدول جنوب حلف الناتو ليحدثنا عن دور المركز في تقريب وجهات النظر مع دول جنوب الحلف والتي من بينها دول الشرق الأوسط والتحديات المشتركة التي تواجه تلك الدول وحلف الناتو.

وعرضت فقرة "أسلحة غيرت وجه التاريخ" لتطور الصواريخ الباليستية وأهميتها ودورها في حسم المعارك الحديثة. وفي الختام شرحٌ لمفهوم الثورة في الشؤون العسكرية.

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