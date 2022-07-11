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الإسبان يعانون بشدة مع ثاني موجة حر تشهدها البلاد هذا العام

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A couple walks to cool off at the Cueva del Gato natural monument during the second heatwave of the year, in Benaojan, Spain, July 10, 2022. REUTERS/Jon Nazca
رجل وسيدة يبحثان عن بعض من الانتعاش بعيداً عن الحرارة والشمس في بناوخان في إسبانيا الأحد

الإسبان يعانون بشدة مع ثاني موجة حر تشهدها البلاد هذا العام

أعلى درجة حرارة سُجلت الأحد بلغت 43 درجة مئوية بالقرب من إشبيلية وفي بطليوس.. وتوقعات باستمرار هذه الموجة حتى 14 يوليو

مدريد - رويترز

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يحتمي الإسبان بالظل في المتنزهات أو يقصدون الشواطئ أو يحتسون المشروبات الباردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي بلغت 43 درجة مئوية في ثاني موجة حارة تشهدها البلاد هذا العام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الرسمية الأحد إن أشعة الشمس الحارة في الصيف المصحوبة بتيار هواء ساخن قادم من شمال أفريقيا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت الهيئة أن الموجة الحارة قد تستمر حتى 14 يوليو.

رجل يلجأ لنافورة في مدينة روندا بإسبانيا الأحد بحثاً عن الانتعاش
رجل يلجأ لنافورة في مدينة روندا بإسبانيا الأحد بحثاً عن الانتعاش

وأضافت أن أعلى درجة حرارة سُجلت الأحد بلغت 43 درجة مئوية عند النهر الكبير بالقرب من إشبيلية في جنوب إسبانيا وفي بطليوس باتجاه الغرب.

من جهتها، قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية روبن ديل كامبو لوكالة "رويترز" إن درجات الحرارة ربما تصل إلى 44 درجة مئوية في قرطبة أو إكستريمادورا بجنوب البلاد.

سائحون يأكلون المثلجات في روندا الأحد وسط موجة الحر
سائحون يأكلون المثلجات في روندا الأحد وسط موجة الحر

وأضاف: "درجات الحرارة قد تصل أيضاً إلى 42 درجة مئوية في مناطق مثل قشتالة وليون وجليقية (في وسط إسبانيا وغربها) يومي الثلاثاء والأربعاء".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في جزر الكناري وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات.

ونصح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الإفراط في ممارسة النشاط البدني والاعتناء بكبار السن وشرب الكثير من المياه.

سائحون يسبحون في بحيرة في بناوخان في إسبانيا الأحد
سائحون يسبحون في بحيرة في بناوخان في إسبانيا الأحد
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وقال إن خطر اندلاع حرائق غابات خلال الموجة الحارة يتزايد.

في هذا السياق، قالت السلطات المحلية الأحد إن 90 من رجال الإطفاء في لاريوخا بشمال إسبانيا يكافحون للسيطرة على حريق بدأ ليل السبت.

وأعلنت السلطات الإقليمية الأندلسية أنه تم إجلاء نحو 100 شخص في إل رونكيلو، قرب إشبيلية بعد اقتراب حريق من منازلهم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تجاوز الإسبان في يونيو الماضي موجة حارة جاءت مبكراً لأول مرة منذ 1981.

سيدة تبحث عن الظل من أشعة الشمس الأحد في مدريد
سيدة تبحث عن الظل من أشعة الشمس الأحد في مدريد
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