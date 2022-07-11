دقق جيدا وأجب في 10 ثوان.. إلى أي اتجاه تتحرك السلالم؟

تنتشر بشكل كبير الخدع البصرية، ومنها تلك التي تعتمد على النماذج ثلاثسة الأبعاد، مثل الخدعة التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

خدعة اليوم هي لنموذج سلالم من صنع أستاذ الهندسة الياباني الدكتور كوكيتشي سوجيهارا، بعنوان "سلالم شرودر"، وهو النموذج الذي حصل على حصل على جائزة "وهم العام" Illusion of the Year في 2020، في مسابقة مخصصة لهذه الأنواع من الخدع أو الأوهام البصرية.

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ويمكن تفسير النموذج الذي نراه بطريقتين: سلالم تصعد للأعلى أو تنزل للأسفل.

فانظر جيدا عزيزي القارئ وحاول أن تتبين خلال 10 ثوان فقط إلى أين تتجه السلالم.. إلى أعلى أم إلى أسفل؟

فإذا نظرت من وجهة نظر واحدة، فسوف يبدو أن الدرج يمتد من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين. وإذا ركزت نظرتك على وجهة نظر مختلفة، فستظهر في المقدمة وستواجه نسخة مقلوبة من الصورة.

قدم الدكتور كوكيتشي سوجيهارا تفسيرين للخداع البصري لـ"سلالم شرودر": فالنموذج ثلاثي الأبعاد تُرى من الأعلى وتتحول إلى العكس عندما ندير الجسم بمقدار 180 درجة حول المحور الرأسي.

سيظهر لك التفسير بشكل أفضل عند رؤية مقطع الفيديو.

يُذكر أن الخدع أو الأوهام البصرية دائمًا تعطينا بعض الأفكار الرائعة حول كيفية عمل أدمغتنا. و"سلالم شرودر" هي أفضل مثال على ذلك. فيمكن لنماذج محددة من الألوان أو الأضواء والأنماط أن تخدع أدمغتنا لإدراك شيء غير موجود بصريًا.