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مجهول يهدد أخت المصرية نيّرة أشرف بذبحها بالسكين كشقيقتها

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هدير، وفي الاطار أختها القتيلة
هدير، وفي الاطار أختها القتيلة

مجهول يهدد أخت المصرية نيّرة أشرف بذبحها بالسكين كشقيقتها

شخص يدعى "عمر" بعث لهدير عبر فيسبوك رسائل سب ووعيد بأن تلقى مصير شقيقتها

 لندن - العربية.نت 

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تقدم أشرف الغريب، والد الطالبة نيّرة أشرف القتيلة ذبحا في المنصورة، ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، بعد تلقي ابنته هدير أشرف تهديدات من منصة في "فسيبوك" لشخص مجهول يدعى "عمر" ولا تعرف عنه شيئا، بحسب ما نقل موقع "مصراوي" عن والدها.

ذكر الأب أيضا، أن هدير تلقت من "عمر" رسائل سب ووعيد بأن تلقى مصير شقيقتها نيرة، من دون معرفة سابقة به، الأمر الذي تعاملت معه الأسرة ببلاغ حررته أمام الجهات المعنية.

أشرف الغريب، لن يترك حق أسرته
أشرف الغريب، لن يترك حق أسرته

وأضاف أشرف الغريب أن الأسرة تتعرض عبر وسائل التواصل لكثير من التهديدات وتشويه السمعة منذ الحادث، مضيفاً أنه لن يترك حق أسرته وسوف يتقدم ببلاغات ضد أي شخص يسيئ إليها.

وكانت هدير نشرت في فيسبوك: "من يجد مبررا للقتل مثله مثل الإرهابي الذي يفجر كنيسة ويقول هم يستحقون الموت؟ من أنت لتحكم عليهم؟ من أنت لتحاسب بشر مثلك؟ من أنت لتقتل مؤمن أو غير مؤمن؟ القتل محرم في جميع الأديان".

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