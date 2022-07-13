شاهد مذيعة تصفع مراهقاً على الهواء مباشرة.. ما السبب؟

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل غير متوقعة من مذيعة في تلفزيون محلي في باكستان، بعدما قامت بصفع مراهق على الهواء مباشرة في باكستان.
وظهرت الشابة وسط عدد كبير من الأشخاص، وهي تتحدث خلال تقرير تلفزيوني من الشارع، بينما قام أحد الحاضرين بمد يده أمام الكاميرا ما أثار غضبها.
كما قامت المذيعة برد فعل غير متوقع، حيث صفعت مراهقا على وجهه كان يقف إلى جانبها، لأنه مد يده أكثر من مرة مما أعاقها عن عملها، حسب ما أظهر مقطع الفيديو.
من جانبها، ذكرت المذيعة أن السبب هو تكرار مضايقات هذا الشخص لإحدى العوائل، مبينة أنها حاولت أن تتفاهم معه بشكل ودي ليمتنع عن مضايقاته لكنه لم يفعل، حسب ما تداولته مواقع محلية.
یہ لڑکا انٹرویو کے دوران فیملی کو تنگ کر رہا تھا _جسکی وجہ سے فیملی پریشان ہوگئی تھی__میں نے پہلے پیار سے سمجھایا کے ایسا نہیں کرو مگر سمجھانے کے باوجود یہ لڑکا نہیں سمجھا اور زیادہ ہُلّڑ بازی کررہا تھا_ جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اسے اور موقع دیکر برداشت کیا جائے ؟ pic.twitter.com/4jmuSsInYg— Maira Hashmi (@MairaHashmi7) July 11, 2022
-
ما حقيقة صورة مصارع أميركي يوزع اللحوم في عيد الأضحى؟حصدت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي بروك ليسنر وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى، مئات ... سوشيال ميديا
-
لماذا لا يستطيع إيلون ماسك التراجع عن شراء تويتر؟منصة التواصل أقامت دعوى لإجباره على استكمال الصفقة قصص اقتصادية
-
فيديو.. متظاهرون في سريلانكا يقتحمون مقر التلفزيون الرسمياقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة السريلانكية، مقر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، وسيطروا لفترة وجيزة على البث، وفق ما أظهرت لقطات.واقتحم شخص لم تعرف ... العرب والعالم