شاهد مذيعة تصفع مراهقاً على الهواء مباشرة.. ما السبب؟

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل غير متوقعة من مذيعة في تلفزيون محلي في باكستان، بعدما قامت بصفع مراهق على الهواء مباشرة في باكستان.

وظهرت الشابة وسط عدد كبير من الأشخاص، وهي تتحدث خلال تقرير تلفزيوني من الشارع، بينما قام أحد الحاضرين بمد يده أمام الكاميرا ما أثار غضبها.

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كما قامت المذيعة برد فعل غير متوقع، حيث صفعت مراهقا على وجهه كان يقف إلى جانبها، لأنه مد يده أكثر من مرة مما أعاقها عن عملها، حسب ما أظهر مقطع الفيديو.

من جانبها، ذكرت المذيعة أن السبب هو تكرار مضايقات هذا الشخص لإحدى العوائل، مبينة أنها حاولت أن تتفاهم معه بشكل ودي ليمتنع عن مضايقاته لكنه لم يفعل، حسب ما تداولته مواقع محلية.