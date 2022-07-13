هكذا حاول الاتحاد السوفيتي اغتيال أشهر ممثلي هوليوود

على مدار عقود، جذبت أفلام الغرب الأميركي، المعروفة بالويسترن (Western)، عدداً كبيراً من المعجبين. وتتناول هذه الأفلام غالباً قصص الحياة بالغرب الأميركي قديماً وتصور غزو مناطق الهنود الحمر، السكان الأصليين، وبطولات رعاة البقر، كما تدور أطوار هذه القصص عادة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ومن ضمن هؤلاء المعجبين بأفلام الويسترن، يذكر التاريخ اسم القائد السوفيتي جوزيف ستالين الذي تابعها بشغف. وعلى الرغم من حبّه للويسترن، تحمّل ستالين بكره شديد ضد جون واين (John Wayne) المصنف كأحد أهم أبطال هذا النوع من الأفلام. وبداية من أواخر الأربعينيات، خطط ستالين لاغتيال هذا الممثل الأميركي الذي صنفه ضمن قائمة أعداء الاتحاد السوفيتي.

مادة اعلانية

النفوذ السوفيتي

أواخر أربعينيات القرن الماضي، تخوفت العديد من الدول الغربية من إمكانية وجود متعاطفين وعملاء للاتحاد السوفيتي على أراضيها.

إلى ذلك، تصدرت الولايات المتحدة قائمة هذه الدول التي تخوفت من النفوذ السوفيتي. فطيلة السنوات الفارطة، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من كشف عدد هام من شبكات التجسس السوفيتية على الأراضي الأميركية.

وأثناء فترة تميزت بتزايد حدة التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي تزامناً مع تقسيم ألمانيا والحصار السوفيتي على برلين، عبّر الممثل الأميركي جون واين، من خلال سابقة بتاريخ هوليوود، عن كرهه الشديد للاتحاد السوفيتي والأنظمة الشيوعية وتحدث في الآن نفسه عن وجود العديد من المتعاطفين مع موسكو بهوليوود.

وعن طريق المخرج السينمائي السوفيتي سيرجي جيراسيموف (Sergei Gerasimov) الذي شارك بأحد المؤتمرات بنيويورك عام 1949، علم ستالين بالشهرة الكبيرة التي حظي بها جون واين بالأوساط الأميركية.

محاولات اغتيال فاشلة

إلى ذلك أمر ستالين لجنة أمن الدولة، كي جي بي (KGB)، بقتل جون واين، خوفاً من الضرر الذي قد يلحقه هذا الممثل الأميركي الشهير بسمعة الاتحاد السوفيتي في الدول الغربية، لتبدأ على إثر ذلك سلسلة محاولات الاغتيال الفاشلة التي حاول من خلالها العملاء السوفييت النيل من جون واين.

وقد جاءت أبرز محاولات اغتيال واين الفاشلة على يد عميلين سوفييت أثناء قيامه بتصوير مشهد بهوليوود، حيث نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإطاحة بهذين العميلين قبل إتمامهما لمهمتهما. وعلى الرغم من كل هذه التهديدات، رفض واين الحصول على حماية خاصة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعقب وفاة جوزيف ستالين سنة 1953، راسل القائد السوفيتي الجديد نيكيتا خروتشوف (Nikita Khrushchev) جون واين واعتذر له مؤكداً على إلغاء أوامر اغتياله التي أصدرها ستالين في وقت سابق. وأثناء تواجده بفيتنام لرفع معنويات الجنود الأميركيين سنة 1966، كان جون واين على موعد مع محاولة اغتيال فاشلة أخرى. فمع إلقاء القبض عليه، اعترف أحد القناصين أنه أرسل من قبل جمهورية الصين الشعبية، بقيادة ماو تسي تونغ، لقتل واين.