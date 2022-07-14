صور غريبة لسفير العراق في بيروت وهو يطلق قذيفة آر بي جي حربية

أحدث حيدر البرّاك، سفير العراق في بيروت، مشكلة جديدة للسلطات اللبنانية ووزارة الخارجية العراقية معا، أسوأ من "تصرف غير لائق" سبق أن قام به في مارس الماضي ببيروت، فقد ظهر بصور وهو يزور إحدى قرى منطقة البقاع بالشرق اللبناني، في رحلة ربما لصيد الطيور، وسط ترحيب عدد من المسلحين، وأثناء الزيارة أطلق قذيفة "آر.بي.جي" في الهواء الطلق، ثم ذكر أنه لبى "دعوة شيوخ البقاع، والرمي بقذيفة RBG7 هي إحدى عاداتهم" وسريعا اكتظت مواقع التواصل أمس واليوم الخميس بخبر ما فعل.

ويتضح من صورة ظهرت للسفير وهو في المنطقة، أن موكبا كبيرا من السيارات رافقه. كما ظهر في الصورة الأكثر إثارة للجدل، وهي التي نراه فيها حاملا على كتفه قاذفة الصواريخ بذريعة الصيد، مما حمل أحدهم على القول في "فيسبوك": "إذا كان سفيراً في وزارة الخارجية يستخدم قاذفة (آر بي جي سفن) فماذا يفعل لو كان في وزارة الدفاع"؟

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ونقل موقع "العين الإخبارية" الإماراتي، تعليقا ساخرا من آخر قال فيه، إن السفير: "يحمل قاذفة صواريخ، لأنه في ضيافة حسن نصرالله" في إشارة إلى الأمين العام لميليشيا حزب الله. كما بث الموقع، وغيره من المواقع التي بثت الخبر، أن رواد "التواصل الاجتماعي" دعوا السلطات العراقية، بما فيها وزارة الخارجية، إلى استدعاء السفير بتهمة الإساءة إلى المهنة الدبلوماسية وسمعة البلاد.

والغريب أن خبر السفير وما قام به من خرق للأعراف الدبلوماسية في منطقة لبنانية، لم يرد في أي موقع إخباري لبناني، بل ظهر موحدا في 3 مواقع مصرية وآخر إماراتي، كأنه من مصدر واحد، كما ظهر ضمن النشرة الإخبارية لقناة "الشرقية" التلفزيونية العراقية. والغريب أيضا عدم وجود فيديو يوثق زيارته للمنطقة وإطلاقه القذيفة الحربية.

سابقة التصرف غير اللائق

وسبق للسفير أن قام في أوائل مارس الماضي بتصرف غير لائق في بيروت، اكتظت وسائل التواصل بخبره ذلك الوقت، ونشرته "العربية.نت" موسعا ومرفقا بالفيديو المعروض أدناه، وفيه يبدو البرّاك يتدخل فجأة ليمنع رئيس وفد عراقي زار لبنان لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة، وما إن علم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بما فعل سفيره في بيروت، إلا وطلب استدعاءه سريعا إلى بغداد "للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب في حقه" وفقا لما قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف.

وكان الوفد أجرى مباحثات مع مسؤولين لبنانيين في كيفية استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط الذي يقدمه، في إطار سياسة تكاملية لإيجاد منطقة اقتصادية مشتركة بين البلدين. إلا أن الزيارة انتهت، على حد ما نرى، بتدخل مفاجئ وغير مبرر للسفير أثناء إجابة رئيس الوفد على سؤال لصحافية عاملة بإحدى المحطات التلفزيونية المحلية.

والمعروف عن حيدر شياع غبيشي دليمي البرّاك، البالغ 55 سنة، أنه شقيق المحامي والسياسي أحمد البراك، ومتخرج في 1990 ببكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة بغداد، كما بدبلوم في اللغة الفرنسية من الكلية ذاتها، إضافة لبكالوريوس بالقانون حصل عليها في 2005 من جامعة بابل.

كما المعروف عنه، أنه كان سفيرا للعراق سابقا لدى بلغاريا وكوريا الجنوبية وأذربيجان، على حد ما ألمت به "العربية.نت" من مطالعتها لمقتطفات إخبارية عدة عنه، منها تسببه بمشاكل مختلفة مع مواطنين في أذربيجان، خصوصا قصة طويلة بعض الشيء مع سائقه الخاص في العاصمة الأذرية، باكو، ويمكن الاطلاع عليها عبر البحث عن عنوان "استهتار دبلوماسي عراقي السفير العراقي في آذربيجان" في أي موقع للتصفح بالإنترنت، خصوصا غوغل.