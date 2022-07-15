.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رافعة وجرافة..عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها سقطا بحفرة

  • الخط

رافعة وجرافة..عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها سقطا بحفرة

سقط الفيل الرضيع في حفرة للصرف الصحي في تايلاند.. واضطر رجال الإنقاذ لتخدير أمه حتى يتسنى لهم إنقاذ الصغير.. لكنها سقطت أيضاً في نفس الحفرة بعد فترة وجيزة

بانكوك – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

شارك أطباء بيطريون وموظفو حديقة حيوانات في تايلاند في عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها استُخدمت فيها رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التي كانت فاقدة الوعي.

وجرت عملية الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة في إقليم ناخون نايوك بوسط البلاد يوم الأربعاء، بعد أن سقط الفيل الرضيع البالغ من العمر سنة واحد في حفرة لتصريف المياه على جانب الطريق.

رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
  • رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
  • رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
  • رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
3 صور
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة
شاب استرالي يبحث عن لاجئ سوري عبر تيك توك.. ليعتذر له سوشيال ميديا شاب استرالي يبحث عن لاجئ سوري عبر تيك توك.. ليعتذر له

وقفت أنثى الفيل حيرى على الحفرة وهي تراقب رضيعها. وقال موظفو الحديقة الوطنية إنهم اضطروا لتخديرها تجنباً لخطر هجومها عليهم وحتى يتسنى لهم إنقاذ الصغير، لكنها سقطت أيضاً في نفس الحفرة بعد فترة وجيزة من تخديرها.

واستخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم من الحفرة ثم صعدوا فوقها لإجراء عملية إنعاش لقلبها، في الوقت الذي كان فيه الحفار يجرف الأرض حتى يتسنى خروج الرضيع الصغير الذي بدت عليه علامات القلق عبر المنحدر الذي يكسوه الوحل.

وبعد إنقاذه، هرع الرضيع قرب أمه التي استفاقت على الفور وعادا معاً إلى البرية.

الفيل الرضيع يطل من الحفرة
  • الفيل الرضيع يطل من الحفرة
  • استخدام جرافة لإنقاذ الفيل الرضيع
  • محاولة إنعاش الأم
3 صور
الفيل الرضيع يطل من الحفرة
الفيل الرضيع يطل من الحفرة
استخدام جرافة لإنقاذ الفيل الرضيع
استخدام جرافة لإنقاذ الفيل الرضيع
محاولة إنعاش الأم
محاولة إنعاش الأم
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير يمني يحذر: الحوثيون يستعدون لتصعيد جديد وزير يمني يحذر: الحوثيون يستعدون لتصعيد جديد
اكتشف المزيد