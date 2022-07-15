رافعة وجرافة..عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها سقطا بحفرة

شارك أطباء بيطريون وموظفو حديقة حيوانات في تايلاند في عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها استُخدمت فيها رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التي كانت فاقدة الوعي.

وجرت عملية الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة في إقليم ناخون نايوك بوسط البلاد يوم الأربعاء، بعد أن سقط الفيل الرضيع البالغ من العمر سنة واحد في حفرة لتصريف المياه على جانب الطريق.





رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة رجال الإنقاذ يستخدمون رافعة لسحب أنثى الفيل من الحفرة

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وقفت أنثى الفيل حيرى على الحفرة وهي تراقب رضيعها. وقال موظفو الحديقة الوطنية إنهم اضطروا لتخديرها تجنباً لخطر هجومها عليهم وحتى يتسنى لهم إنقاذ الصغير، لكنها سقطت أيضاً في نفس الحفرة بعد فترة وجيزة من تخديرها.

واستخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم من الحفرة ثم صعدوا فوقها لإجراء عملية إنعاش لقلبها، في الوقت الذي كان فيه الحفار يجرف الأرض حتى يتسنى خروج الرضيع الصغير الذي بدت عليه علامات القلق عبر المنحدر الذي يكسوه الوحل.

وبعد إنقاذه، هرع الرضيع قرب أمه التي استفاقت على الفور وعادا معاً إلى البرية.