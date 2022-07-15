زلزال بقوة 6.1 درجة يهز الإكوادور
الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو دعا السكان إلى "الهدوء"، وكتب على "تويتر" أن السلطات تعمل على "تقييم الأضرار المحتملة في المنطقة"
ضرب زلزال شدته 6.1 درجة الإكوادور، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، من دون أن يسبب إصابات، لكنه ألحق أضرارا بميناء غواياكيل مركز الهزة، كما أعلن معهد الجيوفيزياء.
وذكر المعهد أن السكان شعروا بالزلزال "على المستوى الوطني".
ووقع الزلزال عند الساعة 17:30 (22:30 غرينتش) وحدد مركزه على بعد 13 كلم عن قرية سيمون بوليفار بالقرب من ميناء غواياكيل.
ودعا الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو السكان إلى "الهدوء". وكتب على "تويتر" أن السلطات تعمل على "تقييم الأضرار المحتملة في المنطقة".
وأشار مجلس المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة إلى أن منزلا في المدينة يجري هدمه انهار وأن بعض المباني أصيبت بأضرار طفيفة.
نزل سكان المنطقة إلى الشوارع للاحتماء من انهيارات أرضية محتملة.
وتقع الإكوادور على صفيحتي نازكا وأميركا الجنوبية البحرية ما يؤدي إلى هزات أرضية باستمرار.
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