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شاهد.. عاصفة ترابية تتسبب بتصادم مميت على طريق سريع بأميركا

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لقطة من الحادث

شاهد.. عاصفة ترابية تتسبب بتصادم مميت على طريق سريع بأميركا

السلطات تعلن مقتل 6 أشخاص وتحطم 21 مركبة في حادث مونتانا

دبي - العربية.نت

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لقي ستة أشخاص حتفهم بعد أن تسببت عاصفة ترابية غذتها رياح بلغت سرعتها 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في حدوث حادث سير كبير، مساء الجمعة، على الطريق السريع 90 في ولاية مونتانا، بحسب ما قالت السلطات الأميركية.

وأدى الحادث إلى تحطم 21 مركبة، وقال السارجنت جاي نيلسون في دورية الطرق السريعة في مونتانا إن السلطات تعتقد أن الطقس هو السبب.

وتابع "يبدو كما لو كانت هناك رياح عاتية تسببت في عاصفة ترابية جعلت الرؤية صفر".

بينما لم يكن لدورية الطريق السريع إحصاء فوري لعدد الإصابات، قال نيلسون إنه تم استدعاء سيارات إسعاف إضافية من بيلينجز للمساعدة.

وقع الحادث على بعد 3 أميال (5 كيلومترات) غرب هاردين.

يمكن تتبع جذور العاصفة الترابية عدة ساعات، عندما ظهرت عواصف في وسط جنوب مونتانا بين الساعة 1 و2 بعد الظهر (1900 و2000 بتوقيت غرينتش)، وبدأت تتحرك ببطء نحو الشرق، وفقًا لنيك فيرتس، خبير الأرصاد الجوية التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في بيلينجز.

ازدحام مروري
ازدحام مروري

تسببت هذه العواصف في حدوث عاصفة رعدية شديدة غطت هاردين وأجزاء أخرى من مونتانا من منتصف بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً (0300 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.

بينما كان المستجيبون الأوائل يحاولون إزالة الحطام، قال فيرتس إنهم يتوقعون أن يكونوا في مأمن من الرياح الإضافية ونشاط العواصف الرعدية.

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