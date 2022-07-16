ركّز جيدا.. هل يمكنك حل هذا اللغز في 20 ثانية فقط؟

تعتبر الألغاز والخدع البصرية من أفضل الأدوات لتحفيز الدماغ وتنشيط الذهن. واللغز الذي اخترناه اليوم هو من هذه النوعية، وهو نقلا عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh.

ففي هذا الاختبار، حاول تحريك 2 فقط من أعواد الثقاب للحصول على أكبر رقم ممكن من الرقم 9441 الموجود في الصورة.

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فهل يمكنك حل هذا اللغز في 20 ثانية فقط؟

فهذا اللغز مخصص لأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز والألعاب التحليلية. فأنت تحتاج إلى تحليل مختلف قليلاً وخارج الصندوق للوصول إلى الحل. تحتاج إلى استخدام عقل مبدع لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

ويمكن لعقل متيقظ حل هذا اللغز في غضون 20 ثانية.

الإجابة

للحصول على أكبر رقم من هذه الصورة، تحتاج إلى تحريك عود ثقاب واحد من كل من رقمي 4. لتتمكن من الحصول على أربعة أرقام من الواحد (1).

وبهذا يتحول الرقم 9441 ليصبح 91111، وهو أعلى رقم ممكن الحصول عليه من هذه الأرقام.