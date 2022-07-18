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حكم غير مسبوق لامرأة قصيرة القامة.. انضمت للشرطة

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الشرطة الإسبانية

حكم غير مسبوق لامرأة قصيرة القامة.. انضمت للشرطة

دبي - العربية.نت

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قضت أعلى محكمة في إسبانيا، اليوم الاثنين، بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة، قائلة إن هذا الشرط يتضمن تمييزا. وستتمكن بذلك النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.

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فقد ألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017 لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.

تمييز غير مباشر

وقالت المحكمة إن هذا الشرط "يشكل تمييزا غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة (1.65 متر)، لأن النسبة المئوية للنساء (في إسبانيا) تحت هذا الحد الأدنى (25 بالمئة) أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال (ثلاثة بالمئة)".

توظيفها ومنحها نفس الأقدمية

فيما أمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.

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