شاهد.. دبّان دخلا منزلاً وأكلا الكعك وشكراً على حسن الضيافة

فجأة ومن دون سابق إنذار، تفاجأت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية بضيفين ثقيلين جداً دخل إلى وسط منزلها.

ومن عمق المفاجأة، لم تتمالك السيدة نفسها فالتقطت هاتفها لتوثّق ضيافتها لدبيّن اقتحما منزلها وتناولا الكعك الموجود على طاولة المطبخ، وفقاً لما ذكرته وكالة "يو بي آي" للأنباء.

مادة اعلانية

وأضافت أليس تيلور أنها سمعت ضجة في مطبخها، وعندما خرجت لتفحّص المكان وجدت دبين يأكلان على الطاولة دخلا من النافذة.

كما كشفت أن الحيوانات أكلت علبة الكعك التي تركتها على طاولة المطبخ، ثم غادرا من نفس النافذة.

إلى ذلك، أكدت السيدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه حادثة كهذه، موضحة أن الحيوانين أصدرا أصواتا عالية قبل الخروج كأنهما يشكران المنزل على حسن الضيافة.