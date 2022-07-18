كاميرا على قميص.. طريقة مذهلة لمشاهدة مباريات كرة القدم

في ثورة جديدة بعالم كرة القدم، وضع نادي كولون الألماني، كاميرات جديدة على قميص أحد اللاعبين في الملعب.

والكاميرات الجديدة للبث، تمزج مع قميص اللاعب، وتبث كل ما يراه اللاعب المختار خلال اللقاء.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍



Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀



Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen 👉 https://t.co/1H72TKyAcp

____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

مادة اعلانية

تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

إلى هذا، نشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه.

بهذه التقنية الجديدة، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق.