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كاميرا على قميص.. طريقة مذهلة لمشاهدة مباريات كرة القدم

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كاميرا على قميص لاعب

كاميرا على قميص.. طريقة مذهلة لمشاهدة مباريات كرة القدم

دبي - العربية.نت

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في ثورة جديدة بعالم كرة القدم، وضع نادي كولون الألماني، كاميرات جديدة على قميص أحد اللاعبين في الملعب.

والكاميرات الجديدة للبث، تمزج مع قميص اللاعب، وتبث كل ما يراه اللاعب المختار خلال اللقاء.

تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

إلى هذا، نشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه.

بهذه التقنية الجديدة، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق.

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