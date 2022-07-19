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أنهار أوروبا تعطش بتأثير موجة حر عنيفة

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نهر سان ريفر جنوب شرقي بولندا
نهر سان ريفر جنوب شرقي بولندا

أنهار أوروبا تعطش بتأثير موجة حر عنيفة

كان، الاثنين، أكثر الأيام حراً في تاريخ فرنسا، إذ تجاوزت الحرارة القصوى في كل المناطق الثلاثين درجة مئوية

دبي - العربية.نت

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سُجلت مستويات حرارة قياسية في أوروبا، الاثنين، وصلت إلى حد 40 درجة مئوية مع هيمنة موجة حر على القارة منذ أيام.

وكان، الاثنين، أكثر الأيام حراً في تاريخ فرنسا، إذ تجاوزت الحرارة القصوى في كل المناطق الثلاثين درجة مئوية، فيما تراوحت بين 38 و40 درجة في جزء كبير من البلاد، نقلا عن "الشرق الأوسط".

نهر التايمز في لندن
  • نهر التايمز في لندن
  • نهر البو بالقرب من بارما في إيطاليا
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نهر التايمز في لندن
نهر التايمز في لندن
نهر البو بالقرب من بارما في إيطاليا
نهر البو بالقرب من بارما في إيطاليا

وستبلغ موجة الحر ذروتها على الواجهة الأطلسية للقارة. ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضاً في تلوث الجو مع تفاقم متوقع في تركز الأوزون.

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ورصدت صور زوارق عالقة في الوحل في بحيرة برينيه التي يغذيها نهر داوبس، في سويسرا بالقرب من الحدود مع فرنسا.

وفي بلدة كارمانيولا الواقعة قرب مدينة تورينو، شوهد قاع نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، الذي يشهد أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً.

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