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لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار.. وFBI يتدخل

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ذهب مجوهرات - آي ستوك
تعبيرية

لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار.. وFBI يتدخل

البضائع تم تحميلها على شاحنة وتعرضت للسرقة وهي في طريقها إلى لوس أنجلوس

واشنطن - بندر الدوشي

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قال مسؤولون أميركيون إن لصوصاً في جنوب كاليفورنيا سرقوا أحجاراً كريمة ومجوهرات بملايين الدولارات من عربة مدرعة الأسبوع الماضي.

وقال براندي سوانسون، مدير المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات في سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، إن القطع النادرة المسروقة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار وفقاً لـ"فوكس نيوز" Fox News الأميركية.

وأكدت دانا كالاهان، المتحدثة باسم شركة برينك للأمن، أن البضائع تم تحميلها في إحدى شاحناتهم بعد العرض في 10 يوليو، وأنها تعرضت للسرقة وهي في طريقها إلى لوس أنجلوس.

وقال سوانسون إن 25 إلى 30 كيسًا سُرقت من الشاحنة وأن 18 ضحية أبلغوا عن خسائر كبيرة بعد السطو.

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لكن هناك تحفظات على قيمة المبلغ وقالت الشركة الأمنية في بيان: "وفقًا للمعلومات التي قدمها لنا العملاء قبل شحن سلعهم، فإن القيمة الإجمالية للعناصر المفقودة أقل من 10 ملايين دولار"، وتابع: "نحن نعمل مع جهات إنفاذ القانون، وسنعوض عملائنا بالكامل عن قيمة أصولهم التي سُرقت وفقًا لبنود عقدنا".

من جهتها قالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس لورا إيميلير إن السرقة وقعت في مدينة لانكستر الصحراوية، بينما كانت الشاحنة متجهة من سان ماتيو لحضور حدث في مركز باسادينا للمؤتمرات.

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