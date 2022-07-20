اليونان.. إجلاء المئات من ضواحي أثينا خشية الحرائق

أجلت السلطات في اليونان مئات الأشخاص، في ساعة مبكرة الأربعاء، فيما نُشر عناصر الإطفاء ومروحيات لمكافحة حريق غابات يجتاح لليوم الثاني إحدى الضواحي الجبلية شمال أثينا.

وهُرع قرابة 500 إطفائي و120 عربة وثلاث طائرات وأربع مروحيات فجرا لمنع امتداد النيران إلى الضواحي بينتيلي وباليني وأنثوسا ويراكاس، التي يسكنها قرابة 29 ألف شخص.

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ولم ترد تقارير فورية عن إصابات لكن يُعتقد أن عشرة منازل على الأقل لحقت بها أضرار بدرجات متفاوتة، بحسب محطة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية.







من حرائق اليونان من حرائق اليونان من حرائق اليونان من حرائق اليونان

وقال أحد أبناء بينتيلي إن "السماء كانت حمراء.. غادرنا من دون أن نحمل معنا شيئا"، مضيفا أن النيران أتت على سيارته والكوخ الخارجي لمنزله.

ودمرت النيران المنزل المجاور بالكامل.

وأوضح أن "جهاز الدفاع المدني تأخر في تنبيهنا، كانت النيران خلفنا، غادرنا في اللحظة الحاسمة. ولو بقينا 30 ثانية أخرى لقضت علينا".

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن رجلا في الثمانين من عمره في أنثوسا انتحر يأسا بسبب النيران التي اندلعت بعد ظهر الثلاثاء.

وتفادت اليونان حتى الآن درجات الحرارة الخانقة التي تسببت بحرائق غابات حصدت أرواحا في فرنسا والبرتغال وإسبانيا وأتت على مساحات شاسعة من الأراضي. لكنها تعرضت لرياح عنيفة هذا الأسبوع.

وتسببت الرياح القوية ليلا في تأجيج حرائق الغابات المندلعة على سفح جبل بينتيلي شمال أثينا.

وقال مسؤول الدفاع المدني فاسيليس كوكاليس لإذاعة أثينا 98.4 إن "هناك حاليا جبهتين ... الرياح قوية بدرجة تعجز معها الطائرات عن إلقاء المياه وإصابة أهدافها".

وأضاف أن الحريق يهدد متاجر وشركات على طريق سريع رئيسي في أثينا.

وقال كوكاليس "إنه حريق سيثير القلق لعدة أيام خشية إعادة اشتعاله".

وتم إجلاء الأهالي في عدة مناطق ومن مستشفى للأطفال والمرصد الوطني في أثينا، على سبيل الاحتياط.

وقالت الشرطة إن نحو 600 شخص نقلوا إلى أماكن آمنة ليلا.

وتم تعليق حركة المرور في أجزاء من الطريق الدائري المحيط بأثينا، على ما ذكرت الشركة المشغلة على "تويتر".

وأقامت اليونان خلية أزمة وكافحت فرق الإطفاء 117 حريق غابات في البلاد في الساعات الــ24 الماضي.

ويكافح 87 عنصر إطفاء حريقا في شبه جزيرة بيلوبونيز (جنوبا).

وطلبت اليونان من دول أوروبية إرسال عناصر إطفاء.

العام الماضي دمرت موجة حر وحرائق غابات 103,000 هكتار من الأراضي، وأودت بثلاثة أشخاص.