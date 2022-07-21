سأموت قريباً.. تايسون يقلق جمهوره بكلام عن الرحيل

بعد تصريحات غريبة، انشغل محبو أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، بكلامه الأخير حول صحّته بعدما أعلن أنه يشعر بـ"اقترابه من الموت".

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، بعضها أشار إلى أن الملاكم الشهير متعب فعلاً، وأخرى أكدت أنه مجرّد كلام لا أساس له من الصحة.

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وجاءت هذه البلبلة بعدما أطلّ بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ56 عاما، من خلال مقطع صوتي "بودكاست" مع شون ماكفارلاند معالج الصدمات والإدمان الأميركي، وتحدّث عن الموت.

وقال تايسون: "سنموت جميعا في يوم من الأيام بالطبع. عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: واو. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جدا".

"المال لا شيء!"

كما رأى أن أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان، حسبما يعتقد كثيرون، موضحا: "المال لا يعني لي شيئا".

وتابع: "أقول دائما للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء"، مشيرا إلى "شعور زائف بالأمان. أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث. أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار".

كذلك أضاف: "تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحا. لهذا السبب أقول دائما إن المال هو شعور زائف بالأمان".

أسطورة لسنوات

يشار إلى أن الأسطورة الأميركي كان اكتسب شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل الاعتزال.

إلا أنه تقاعد بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في 2005.

في حين انشغل محبوه بالدعاء، متمنيين عمراً مديداً بصحة جيدة.