المسرحي اللبناني فائق حميصي ضيف برنامج "روافد"

في الجزء الأول من سلسلة حلقات مع برنامج "روافد"، يتحدث المسرحي اللبناني فائق حميصي عن التمثيل الإيمائي.

ويعود بالذاكرة إلى تاريخ انطلاق هذا الفن وكيف كان حكرا على النبلاء وحدهم، مشيراً إلى أن التمثيل الصامت على المسرح كان عن الملوك، ولم يكن مقبولا أن يؤديه عامة الشعب.

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وأضاف أن الحركات الإيمائية لعبت دورا في الثورة ضد الاضطهاد بين العبيد في السجون في العصر الروماني.

يشار إلى أن فائق حميصي مسرحي ورائد التمثيل الإيمائي في لبنان، بدأ التمثيل منذ الصغر كهاوٍ في طرابلس، ثم كمحترف حين مثل في أول مسرحية إيمائية بعنوان: "فدعوس يكتشف بيروت"، من إعداد موريس معلوف على مسرح كولبنكيان في بيروت.

وانتقل بعدها إلى فرنسا، وتخصص في التمثيل الإيمائي وعمل هناك قبل أن يعود مجددا إلى لبنان في نهاية سبعينيات القرن الفائت ليشارك في عروض مسرحية وتلفزيونية، وفي هذا الإطار قدّم أعمالا إيمائية في لبنان والخارج بروح تجديدية.