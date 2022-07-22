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المليفي يتحدث عن تجربته مع الإخوان في "سؤال مباشر"

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المليفي يتحدث عن تجربته مع الإخوان في "سؤال مباشر"

دبي - العربية.نت

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" النائب والوزير الكويتي الأسبق د. أحمد المليفي للحديث عن كتابه "تجربتي" الذي أعلن عنه بعد خروجه من تنظيم جماعة "الإخوان"، وبعد تركه منصبه في وزارة التربية في 2011.

وانضم المليفي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" عندما كان طالباً في المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن أفراد التنظيم يعملون على استقطاب الشباب من خلال الدعوة والرياضة وغيرها من الأنشطة، ويعملون على غسل أفكارهم وتجنيدهم للعمل في مشاريع عدوانية ولا يتحدثون عن الوطن.

كما أكد أن الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي كان عضوا في اللجنة السياسية للإخوان، وقد دعمه التنظيم في الانتخابات البرلمانية وأدار حملته.

وعن أسباب خروجه من التنظيم يقول المليفي: سمعت طارق السويدان يقول في مخيم صيفي، إن القضية الفلسطينية هي ورقة بيد التنظيم وليست مبدأ.

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