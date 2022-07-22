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علبة حليب معدنية "ورّطتها".. إنقاذ أنثى دب قطبي شمال روسيا

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أنثى دب أثناء إخراج علبة حليب معدنية من فمها في ديكسون بروسيا (رويترز)

علبة حليب معدنية "ورّطتها".. إنقاذ أنثى دب قطبي شمال روسيا

العربية.نت، وكالات

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أدخلت أنثى دب في منطقة قطبية بشمال روسيا لسانها في علبة حليب معدنية، ولم تتمكن من إخراجه منها.

وانتابت حالة من الفزع سكان ديكسون النائية عندما شاهدوا الدبة البالغة من العمر عامين وسط أكواخ القرية الأربعاء.

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غير أن جهود إنقاذها تكللت بالنجاح بعدما توجه فريق من حديقة حيوان موسكو بالطائرات لتخديرها عن طريق الرشق بالسهام وإزالة العلبة المعدنية الحادة من فمها ومعالجة جروح لسانها، وفق رويترز.

"بلا طعام ولا شراب"

وأوضحت سفيتلانا أكولوفا المديرة العامة لحديقة حيوان موسكو، أن "المرحلة المهمة التالية هي إفاقتها، لكن متخصصين سيكونون على مقربة لمراقبة العملية".

كما أضافت في بيان وزعته حديقة الحيوان: "نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. تركنا بعض الأسماك بالقرب من الدبة لأنها عاشت بلا طعام ولا شراب لفترة طويلة".

فيما قال ميخائيل الشينتسكي، وهو طبيب بيطري بالحديقة، إن الدبة تعاني الهزال والجفاف بعض الشيء، إلا أنه من المتوقع أن تلتئم جروحها.

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