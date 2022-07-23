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شاهد النشال "يلطش" الحقيبة من ممثلة لبنانية في وضح النهار

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شاهد النشال "يلطش" الحقيبة من ممثلة لبنانية في وضح النهار

لندن - العربية.نت 

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وثقت فنانة لبنانية ما حدث لها أمس، حين انقضّ عليها نشال مسلح بمسدس في منطقة "النقاش" الممتدة من قضاء المتن إلى أطراف بيروت، وبسرعة النشالين المحترفين تمكن من انتزاع حقيبة يدها ولاذ بالفرار.

وحاولت الممثلة، نيكول طعمة، اللحاق بسارق حقيبتها وما كان فيها من مال، لكنها لم تفلح، بحسب ما يتضح من فيديو صورته كاميرات المراقبة في المكان، وفيه يظهر أحد الأشخاص يقترب منها وهي في سيارتها المتوقفة، ليسحب منها الهاتف ويركض نحو دراجة نارية، يقودها شريك له، ويهربان.

وأوضحت نيكول طعمة قائلة: "الساعة السادسة والنصف مساء ركنت سيارتي في موقف سوبرماركت في منطقة النقاش، وقبل أن أترجل فإذا بي أتفاجأ برجل يحمل مسدساً تقدم نحوي ودخل إلى السيارة وسرق حقيبتي وركض مسرعاً، وكان رفيقه ينتظره على دراجة نارية، وفرا معاً.. ركضت خلفه والناس من حولي، لم نستطع القيام بشيء" ثم حذرت من السرقات، لافتة إلى "أننا في لبنان نعيش بغابة وليس ببلد"، وفق تعبيرها.

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