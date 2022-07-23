فيديو لا يصدق.. قرش يسبح مع راكبي الأمواج في هاواي

تداول مستخدمو مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطعاً مصوراً لسمكة قرش تقفز في الهواء برفقة راكب أمواج وذلك بحركة سريعة.

فقد أظهر المقطع الذي التقطه أحد رواد شاطئ جزيرة ماجيك إحدى جزر هاواي، سمكة القرش وهي تقفز في الهواء وتقوم بحركات دوران سريعة، وفق موقع " KHON2".

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بدورهم، قال موظفو الأكواريوم إنهم يعتقدون أن السمكة إما سمكة قرش سوداء أو قرش رملي.

وأضافوا أن طولها يمكن أن يبلغ حوالي 8 أقدام.

يذكر أن المقطع التقط يوم الأحد الماضي، حيث كانت فيه الأمواج مرتفعة في ذروة تاريخية.