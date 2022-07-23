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فيديو مؤثر.. لحظة لقاء مذيعة أردنية بابنها المختطف في تركيا

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أحلام العجارمة

فيديو مؤثر.. لحظة لقاء مذيعة أردنية بابنها المختطف في تركيا

دبي - العربية.نت

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وثقت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة لحظات احتضانها لطفلها عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية، عقب استعادته من عصابة لتهريب البشر اختطفته في اسطنبول ثم نقلته إلى إدلب في سوريا.

وقالت المذيعة التي تسكن في تركيا في منشور عبر حساباتها في إنستغرام وتويتر: "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالماً معافى بحمد الله.

اختطفوه وهربوه إلى إدلب

وأوضحت "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".

كما أضافت أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.

لم تحدد الجهة الخاطفة

وأشارت إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية"، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن اختطاف ابنها ولم تتحدث عن ملابسات العملية.

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