فيديو مؤثر.. لحظة لقاء مذيعة أردنية بابنها المختطف في تركيا
وثقت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة لحظات احتضانها لطفلها عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية، عقب استعادته من عصابة لتهريب البشر اختطفته في اسطنبول ثم نقلته إلى إدلب في سوريا.
وقالت المذيعة التي تسكن في تركيا في منشور عبر حساباتها في إنستغرام وتويتر: "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إلي سالماً معافى بحمد الله.
اختطفوه وهربوه إلى إدلب
وأوضحت "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".
كما أضافت أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.
لم تحدد الجهة الخاطفة
وأشارت إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية"، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن اختطاف ابنها ولم تتحدث عن ملابسات العملية.
-
أميركا.. رصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفالأعلنت السلطات الصحية الأميركية يوم الجمعة أنه تم لأول مرة رصد إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.اشتباه بانتقال العدوى ... أميركا
-
سيناتور أميركي يدعو لمنع رئيسي من دخول الأمم المتحدةدعا السيناتور الجمهوري توم كوتون وعضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم منح إبراهيم رئيسي تأشيرة دخول إلى ... أميركا
-
عقب جلسة تعذيب.. ميليشيا الحوثي تنقل انتصار الحمادي لسجن انفراديأفادت مصادر حقوقية، بأن ميليشيا الحوثي نقلت الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي إلى سجن انفرادي، عقب جلسة تعذيب مروعة في المعتقل المركزي سيئ ... اليمن